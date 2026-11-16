В россии заявили об атаке на Крымский мост, движение перекрыто

Национальная безопасность
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В россии заявили об ударе по Крымскому мосту 16 ноября. Движение транспорта перекрыли ориентировочно до середины дня, в Керчи развернули оперативный штаб.
Фото ілюстративне getty images

Утром 16 ноября оккупационные власти Крыма заявили о якобы украинском ударе по Крымскому мосту. Из-за атаки движение транспорта по мосту перекрыли ориентировочно до середины дня.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам «главы» оккупированного Крыма Сергея Аксенова, после удара по Крымскому мосту движение транспорта ограничили, а в Керчи развернули оперативный штаб для ликвидации последствий.

«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий привлечены все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – заявил он.

В то же время российские паблики утверждают, что боевая часть одного из беспилотников упала на арку железнодорожной части моста со стороны Крыма. По их данным, в результате удара конструкция якобы сместилась примерно на 15 градусов.

Вместе с тем российское агентство «РИА Новости» сообщило о возобновлении движения по железнодорожной части Крымского моста. На данный момент информация о масштабах повреждений моста остается неподтвержденной.

Напомним, в июле Силы беспилотных систем ВСУ в рамках успешных операций вывели из строя три из пяти паромов Керченской переправы, работа которой была почти полностью парализована.

А в конце октября во временно оккупированном Крыму сообщили о масштабном обесточивании. Без электричества, вероятно, остались Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь и другие города и районы полуострова.

Также недавно Силы обороны поразили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь» на территории временно оккупированного Крыма.

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