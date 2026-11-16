Финляндия призвала ЕС усилить санкции против российских криптоактивов

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обратилась к Европейской комиссии с призывом усилить меры против использования криптоактивов для финансирования ведения россией войны.

Об этом Валтонен написала в соцсети X.

21 октября 2026, 15:06 Санкционная петля: как ЕС расширял списки с ограничениями для компаний и физических лиц рф Как изменялось количество физических и юридических лиц рф в санкционных пакетах ЕС за годы полномасштабного вторжения – на инфографике «Слово и дело».

По ее словам, санкции против россии должны оставаться эффективными, даже если Москва находит новые способы перемещения средств.

«Наши санкции против россии должны оставаться действующими, даже когда деньги находят новые пути перемещения», – подчеркнула министр.

Валтонен отметила, что 16 ноября направила письмо в Европейскую комиссию с призывом усилить меры на уровне ЕС для противодействия использованию криптоактивов, которые поддерживают российскую военную машину.

«Мы должны остановить военные криптовалюты и перекрыть финансовые ресурсы россии для ведения войны», – заявила глава финского МИД.

Напомним, недавно СМИ сообщали о том, что Европейский Союз планирует ввести более 100 новых санкций против россии, которые коснутся банков, энергетических компаний и танкеров, незаконно перевозящих российскую нефть. Новые ограничения станут ответом на усиление гибридных атак, связанных с Москвой.

Также недавно послы стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против россии, предусматривающий ограничения в отношении 145 физических и юридических лиц. В список попали участники российской финансовой системы, сети теневого флота и кампаний по дезинформации.

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