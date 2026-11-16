Финляндия призвала ЕС усилить санкции против российских криптоактивов

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обратилась к Европейской комиссии с призывом усилить меры против использования криптоактивов для финансирования ведения россией войны.
Об этом Валтонен написала в соцсети X.
По ее словам, санкции против россии должны оставаться эффективными, даже если Москва находит новые способы перемещения средств.
«Наши санкции против россии должны оставаться действующими, даже когда деньги находят новые пути перемещения», – подчеркнула министр.
Валтонен отметила, что 16 ноября направила письмо в Европейскую комиссию с призывом усилить меры на уровне ЕС для противодействия использованию криптоактивов, которые поддерживают российскую военную машину.
«Мы должны остановить военные криптовалюты и перекрыть финансовые ресурсы россии для ведения войны», – заявила глава финского МИД.
Напомним, недавно СМИ сообщали о том, что Европейский Союз планирует ввести более 100 новых санкций против россии, которые коснутся банков, энергетических компаний и танкеров, незаконно перевозящих российскую нефть. Новые ограничения станут ответом на усиление гибридных атак, связанных с Москвой.
Также недавно послы стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против россии, предусматривающий ограничения в отношении 145 физических и юридических лиц. В список попали участники российской финансовой системы, сети теневого флота и кампаний по дезинформации.
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