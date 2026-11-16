Украина в обмен на Ормузский пролив: СМИ узнали, какую сделку могут заключить Трамп, путин и Си

Президент США Дональд Трамп, российский диктатор владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпин могут обсудить масштабную сделку, которая будет предусматривать урегулирование конфликта вокруг Ирана в обмен на завершение войны в Украине на условиях россии. В частности, Москва и Пекин могут поспособствовать открытию Ормузского пролива, взамен Вашингтон – усилить давление на Киев.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на оценки дипломатов и международных экспертов.

16 ноября 2026, 05:24 Трамп, путин и Си Цзиньпин за одним столом: в FT оценили, чего ожидать от встречи в Китае В Шэньчжэне готовятся к трехсторонней встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Financial Times оценила возможные темы переговоров и их значение для мира.

Как известно, 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором ожидается присутствие Трампа, путина и Си Цзиньпина. Американский президент уже заявил, что рассчитывает на совместную встречу с лидерами россии и Китая.

Одной из главных тем потенциальных переговоров могут стать война в Украине и противостояние между США и Ираном.

По одному из возможных сценариев, россия и Китай используют свое влияние на Тегеран, чтобы убедить иранское руководство заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами и обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив.

Взамен Трамп может попытаться заставить Украину согласиться на завершение войны на условиях путина. В частности, речь идет о возможном возвращении к 28-пунктному мирному плану, который в прошлом году предложил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

Этот документ предусматривал выполнение ключевых требований Москвы, в частности ограничение численности украинской армии и отказ от территорий, которые российским войскам так и не удалось захватить.

Бывший британский дипломат, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Тим Уилласи-Уилси предполагает, что трое лидеров могут попытаться обменять договоренность по Ормузскому проливу на сделку по Украине. По его словам, путин и Си могут предложить Трампу помощь в урегулировании конфликта с Ираном в обмен на продвижение мирного плана по Украине, выгодного россии.

Такая договоренность позволила бы Трампу заявить о дипломатическом успехе в противостоянии с Ираном, путину – добиться победы над Украиной, а Си Цзиньпину – укрепить международный авторитет Китая как посредника в урегулировании двух масштабных кризисов.

В то же время Уилласи-Уилси называет предстоящую встречу в Шэньчжэне «моментом опасности» для президента Украины Владимира Зеленского, у которого, по мнению эксперта, будут серьезные основания для беспокойства из-за возможных результатов переговоров.

Однако аналитики сомневаются, что лидерам трех государств удастся реализовать подобный сценарий.

По мнению собеседников The Telegraph, вероятнее всего, потенциальная трехсторонняя встреча будет иметь преимущественно символический характер и не завершится масштабными договоренностями.

В то же время для путина даже сам факт переговоров на равных с лидерами США и Китая станет важным пропагандистским достижением, которое Кремль сможет использовать как доказательство выхода россии из международной изоляции.

При этом аналитики подчеркивают, что встречу в Шэньчжэне не стоит сравнивать с Ялтинской конференцией 1945 года, поскольку современные США, Китай и россия имеют значительно меньше возможностей определять судьбу других государств.

Напомним, накануне в Кремле подтвердили, что переговоры президента США Дональда Трампа, главы КНР Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

В Белом доме ранее сообщали, что украинский вопрос не входит в повестку дня этой встречи. По словам представителя американской администрации, контакты с рф по Украине происходят в отдельном формате, в котором Пекин фактически не участвует.

Также издание Financial Times писало о том, что первую трехстороннюю встречу Трампа, Си Цзиньпина и путина уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, хотя существенных договоренностей от нее не ожидают.

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