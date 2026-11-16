Россия перебрасывает стратегическую авиацию, чтобы уберечь самолеты от украинских ударов – Игнат

Россия передислоцирует стратегические бомбардировщики на другие аэродромы, пытаясь защитить их от украинских ударов. В то же время такие действия не означают, что оккупанты откажутся от использования стратегической авиации для атак по Украине.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Укринформ.

5 июня 2025, 12:53 За три года войны Украина повредила более полусотни российских бомбардировщиков Обезвреживание самолетов стратегической авиации, используемой рф для массированных ракетных ударов по территории Украины, является системным. Операция Паутина привела к самым масштабным потерям.

По его словам, российские войска будут продолжать применять стратегические бомбардировщики, пока будут иметь на вооружении дальнобойные ракеты, в частности Х-101.

«Пока есть бомбы, пока есть ракеты, которые летят далеко, имею в виду Х-101, которые применяют, конечно, что никто их списывать не будет», – сказал он.

Игнат объяснил, что после операции Службы безопасности Украины, во время которой были поражены российские военные самолеты, оккупанты начали передислоцировать стратегическую авиацию. Таким образом противник пытается уменьшить риск новых потерь.

В то же время спикер Воздушных сил подчеркнул, что перемещение самолетов не препятствует их дальнейшему использованию для ракетных ударов. В частности, российские бомбардировщики способны в течение половины дня вернуться в европейскую часть рф и начать подготовку к очередной атаке.

Напомним, 1 июня прошлого года 1 июня Служба безопасности Украины провела операцию «Паутина», атаковав дронами российскую авиацию в Иркутской, Мурманской, Ивановской и Рязанской областях. Операцию готовили полтора года, было задействовано 117 FPV-дронов.

Руководитель СБУ заявлял, что во время атаки был поврежден 41 вражеский самолет.

По данным экс-руководителя СБУ Василия Малюка, оккупанты после спецоперации СБУ «Паутина» переместили уцелевшие военные самолеты на авиабазу дальней авиации «Украинка» в Амурской области.

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