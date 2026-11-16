Апелляция возобновила слушание дела экс-директора Чернобыльского спецкомбината

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда возобновила рассмотрение жалобы на приговор бывшему директору государственного специализированного предприятия «Чернобыльский спецкомбинат» Михаилу Грабчуку, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Такое решение 11 ноября приняла коллегия судей АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд суд признал виновным Грабчука и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет и штрафом в 17 тысяч гривен. Также судьи удовлетворили гражданский иск и обязали Грабчука возместить 1,03 млн грн убытков. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на приговор. В дальнейшем слушание дела остановили в связи с мобилизацией обвиняемого. Позже прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры попросил возобновить рассмотрение дела.

«Ходатайство прокурора – удовлетворить. Возобновить производство по апелляционной жалобе защитника обвиняемого (Грабчука – ред.) на приговор Высшего антикоррупционного суда от 10 ноября 2021 года», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю ГСП «Чернобыльский спецкомбінат» Михаилу Грабчуку. Как установили детективы, Грабчук в 2016 году подписал ряд соглашений о поставках топлива с победителем аукциона частным предприятием «ТТ-Нафта». Однако в дальнейшем, вопреки условиям подписанных договоров и п.2 ч.4 ст.36 Закона Украины «О публичных закупках», согласно которому существенные условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, директор госпредприятия подписал дополнительные соглашения об увеличении цены товара.

При этом, Грабчуку было достоверно известно об отсутствии документального подтверждения колебания (увеличения) рыночной цены товара, как основания для заключения дополнительных соглашений о поднятии закупочной цены дизельного топлива. Как следствие, цены за топливо существенно увеличились, а его количество – уменьшилось, что привело к безосновательному получению «ТТ-Нафта» денежных средств за поставку топлива.

В целом, злоупотребления должностного лица нанесли ГСП «Чернобыльский спецкомбинат» ущерб в виде безосновательного перечисления указанным предприятием почти 1 млн гривен за приобретение топлива по завышенным ценам и в меньших объемах чем определены договором.

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