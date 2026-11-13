Отопление в Киеве подали уже в 99% многоквартирных домов – Кличко

По состоянию на 13 ноября в Киеве к теплоснабжению подключили 99% коммунальных многоквартирных домов, за исключением локальных случаев, где возникли аварии на теплосетях.

Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в соцсетях.

14 октября 2026, 16:37 Политические споры вокруг Киева: как оценить реальную подготовку города к зиме Александр Сергиенко рассказал, что готовность столицы к зимним блэкаутам зависит от выполнения плана устойчивости, финансирования критической инфраструктуры и взаимодействия городской и центральной власти.

«К теплоснабжению в Киеве подключили уже 99% коммунальных многоквартирных домов. За исключением локальных случаев, где возникли аварии на теплосетях. Их устраняют. Дома ОСМД и ЖСК подключают по индивидуальным заявкам», – заявил Кличко.

По его словам, также тепло подали в 96% учреждений социальной сферы, по заявкам их руководителей.

При этом столичный мэр уточнил, что враг продолжает постоянными обстрелами разрушать единую энергосистему Украины – и генерацию, и передачу электричества по всей стране, именно поэтому во всех городах страны «Укрэнерго» ежедневно вводит экстренные отключения электроэнергии.

«Энергетики работают круглосуточно над восстановлением электроснабжения. Городские службы ремонтируют поврежденные врагом объекты, чтобы обеспечить функционирование города», – добавил Кличко.

Как известно, отопительный сезон в столице стартовал еще 16 октября. В частности, сначала тепло начали подавать в учреждения социальной сферы по заявкам их руководителей. По состоянию на 7 ноября тепло подали уже в 60% многоквартирных домов столицы.

Напомним, недавно сообщалось, что в Киеве планируют ввести в эксплуатацию более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации. Часть новых мощностей должна усилить теплоснабжение столицы уже во время отопительного сезона.

А ранее эксперт рассказывал, что Киев создает резервную систему теплоснабжения, которую планируют полностью запустить до 1 декабря.

По словам президента Владимира Зеленского, в настоящее время наихудшая ситуация с подготовкой к зиме фиксируется в столице, из-за того, что, как он подчеркнул, городские власти не выполнили соответствующие решения.

Также в обзоре «Слово и дело» – как власти обещают подготовить Украину к самой тяжелой военной зиме.

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