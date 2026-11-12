Меньше друзей, больше врагов: как за четыре месяца изменилось отношение украинцев к Польше

По состоянию на октябрь 2026 года 44 процента украинцев стали считать Польшу непредсказуемым и сложным соседом, против 38 по состоянию на июнь. Также вариант «стратегический партнер» в октябре выбрало на 5% меньше, чем летом.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Таким образом, анализ восприятия Польши по состоянию на октябрь 2026 года свидетельствует о преобладании сдержанно-критических оценок: чаще всего респонденты воспринимают соседнюю страну как непредсказуемого и сложного соседа (44%), тогда как позицию о стратегическом партнерстве исключительно из прагматических интересов разделяют 22% опрошенных.

Нейтральный статус («обычный сосед») выбирают 15% участников опроса, а о наличии экономической или политической конкуренции отмечают 13% респондентов.

Напряженность во взаимоотношениях отражается и в наличии заметного негативного и позитивного полюсов: 12% респондентов видят в Польше скрытого или потенциального врага, тогда как восприятие ее как близкого друга и надежного союзника сохраняется лишь у 7% опрошенных, в то же время 1,5% респондентов указали собственный вариант, а 13% затруднились с ответом.

Динамика с июня по октябрь 2026 года демонстрирует заметное охлаждение в отношении и рост тревожности относительно действий соседнего государства:

Рост критичности и настороженности – за 4 месяца доля респондентов, которые считают Польшу «непредсказуемым и сложным соседом», выросла на 6% (с 38% до 44%). Одновременно на 3% увеличилась доля тех, кто видит в ней скрытого или потенциального врага (с 9% до 12%).

Снижение позитивного и прагматического контекста – доля оценок Польши как «близкого друга и надежного союзника» сократилась с 11% до 7%, а восприятие ее как «стратегического партнера из прагматических соображений» уменьшилось с 27% до 22%.

Уменьшение акцента на конкуренции при стабильности оценок относительно нейтральных отношений – представление о Польше как об экономическом и политическом конкуренте снизилось с 18% до 13%, тогда как доля оценок в категории «обычный сосед с нейтральными отношениями» осталась практически неизменной (15% в октябре против 14% в июне).

Половые особенности

Мужчины демонстрируют большую склонность оценивать взаимоотношения через призму рациональных интересов и соперничества – они чаще выбирают варианты «стратегический партнер из прагматических соображений» (26% против 19% среди женщин и 22% в целом) и «экономический и политический конкурент» (17% против 10% среди женщин и 13% в целом).

Женщины, в свою очередь, несколько реже видят в Польше близкого друга и надежного союзника (5% против 9% среди мужчин) и чаще затрудняются с ответом (17% против 9% среди мужчин). Оценка Польши как «сложного соседа» является практически одинаковой среди обоих полов (45% мужчин и 44% женщин).

Возрастные различия

Молодежь (18–29 лет) демонстрирует наивысший уровень тревожности и натянутости отношений – каждый пятый представитель этой возрастной группы (20% против 12% в целом) видит в Польше скрытого или потенциального врага, одновременно молодежь чаще выбирала позицию нейтралитета («обычный сосед» 22% против 15% в целом), но реже замечают элементы экономической и политической конкуренции (9% против 13% в целом).

Группа 30–44 года демонстрирует самый низкий показатель прагматического партнерства (17% против 22% в целом) при повышенной доле неопределившихся (18% против 13% в целом).

Респонденты в возрасте 45–54 года чаще всего вешают на Польшу ярлык «непредсказуемого и сложного соседа» – 54% (максимальный показатель среди всех возрастных групп при 44% в целом).

Старшее поколение (55 лет и старше) отличается наивысшей прагматичностью: 28% выбирают вариант «стратегический партнер, исключительно из прагматических интересов» (против 22% в целом), а доля тех, кто видит в Польше скрытого или потенциального врага, у этой группы является наименьшей (9% против 12% в целом).

Региональная специфика

Киев существенно отличается высоким прагматизмом и пониманием конкуренции – почти треть киевлян (32% против 22% в целом) видит в Польше стратегического партнера (исключительно из прагматических интересов), а 19% оценивают ее как экономического и политического конкурента (наивысший по стране против 13% в целом). При этом только 29% респондентов из столицы называют Польшу «непредсказуемым и сложным соседом» (самый низкий показатель против 44% в целом).

Восток и Юг проявляют более высокую критичность к соседнему государству: по 50% респондентов этих регионов оценивают Польшу как сложного и непредсказуемого соседа (против 44% в целом). На Востоке и Юге также зафиксированы высокие показатели оценки Польши как политического и экономического конкурента (по 18% против 13% в целом). При этом на Юге наименьшая доля тех, кто видит нейтральные отношения: обычный сосед, с которым у нас нейтральные отношения – лишь 8% против 15% в целом. На Востоке зафиксирована наименьшая доля тех, кто воспринимает Польшу как близкого друга и надежного союзника (4% против 7% в целом).

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Четвертая часть посвящена отношению украинцев к Польше и решению Львовского облсовета провести год Романа Шухевича.

Также социологи выяснили, как украинцы относятся к повышению налогов для всех ради финансирования Вооруженных Сил України.

А в комментарии «Слово и дело» политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик высказал мнение, что политическое противостояние между президентом Польши Каролем Навроцким и правительственной коалицией имеет внутренние причины и не связано непосредственно с Украиной. Однако украинская тема уже стала одним из инструментов политической борьбы в Польше.

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