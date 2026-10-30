Болгария присоединилась к инициативе НАТО по противовоздушной обороне

Болгария присоединилась к инициативе НАТО по развитию возможностей противодействия низколетящим воздушным угрозам.

Соответствующий указ 30 октября подписал министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, информирует пресс-служба ведомства.

Этим документом Болгария присоединяется к Меморандуму о сотрудничестве между министрами обороны Бельгии, Дании, Финляндии, Греции, Румынии, Швеции и Турции.

11 октября 2026, 15:44 ЕС готовит новые визовые ограничения для россиян из-за угрозы диверсий Европейская комиссия готовит предложения по ужесточению визовых правил для граждан россии на фоне опасений по поводу гибридных атак, диверсий и саботажа в странах ЕС.

Отмечается, что основной целью инициативы является более эффективная защита от воздушных угроз на высоте до 150 метров, в частности крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и планирующих бомб.

Проект предусматривает развитие возможностей по обнаружению, идентификации, отслеживанию и противодействию подобным угрозам путем использования современных платформ, датчиков, эффекторов и других технологических решений.

В рамках сотрудничества запланированы совместные государственные закупки и разработка оборонных возможностей. Также участники программы будут обмениваться информацией, экспертными знаниями и технологическими решениями.

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) проведет рыночное исследование и составит каталог имеющихся и ожидаемых в обозримом будущем технологий, соответствующих общим требованиям стран-участниц.

Это будет способствовать оценке возможностей и принятию решений относительно будущих закупок и совместных разработок. Болгарская промышленность получит возможность представить свои продукты, технологические решения и экспертный потенциал, а также искать возможности участия в совместных проектах со странами-союзниками.

Документ ожидает ратификации парламентом страны.

Напомним, недавно в Черном море вблизи побережья Болгарии дроны атаковали два торговых судна. Одно из них затонуло, а экипаж другого, среди членов которого были семеро украинцев, удалось спасти.

Также 6 октября в Черном море дроны атаковали два грузовых судна в исключительной экономической зоне Болгарии. Одно судно затонуло, есть погибшие и раненые.

А в сентябре в Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасoв компании EMCO вблизи села Царева Левада. После этого на объекте вспыхнул пожар.

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