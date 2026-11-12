Лишь 4% опрошенных заявили, что готовы к повышению налогов для всех ради финансирования ВСУ

Лишь 4% украинцев поддерживают общее повышение налогов, в частности для ФЛП, ради финансирования ВСУ в случае нехватки средств в 2027 году. В то же время больше всего опрошенных отдают предпочтение повышению налогов для крупного бизнеса или привлечению международных займов.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Результаты опроса свидетельствуют о высоком уровне колебаний относительно приемлемых источников финансирования ВСУ при условии нехватки средств в 2027 году. Чаще всего респонденты не имели четкого ответа (41%), а среди предложенных путей отдавали предпочтение повышению налогов для крупного бизнеса (25%) и увеличению международных заимствований (17%).

В то же время другие меры имеют значительно меньшую общественную поддержку: лишь 7,5% согласны на эмиссию гривны с риском инфляции, 5,5% – на сокращение социальных расходов и лишь 4% поддерживают общее повышение налогов, в частности для ФЛП.

Анализ ответов свидетельствует, что высокий уровень колебаний является общей чертой для большинства демографических групп. В то же время в оценке приемлемых источников финансирования ВСУ в 2027 году наблюдаются заметные демографические и региональные различия.

Половые особенности

Мужчины существенно чаще женщин поддерживают привлечение международных займов (24% против 11% среди женщин и 17% в целом) и реже колеблются с ответом (37% против 45% среди женщин). В то же время женщины несколько чаще выбирают повышение налогов для крупного бизнеса (26% против 23% среди мужчин) или эмиссию гривны (9% против 6% среди мужчин).

Возрастные различия

Молодежь в возрасте 18–29 лет демонстрирует самую высокую определенность (лишь 31% колеблются с ответом против 41% в целом) и самую большую поддержку внешних заимствований (26% против 17% в целом).

В то же время в возрастной группе 30–44 года зафиксирована повышенная приверженность эмиссии гривны (11% против 7,5% в целом). Респонденты в возрасте от 55 лет чаще других выступают за финансирование армии путем повышения налогов для крупного бизнеса (28%).

Региональные различия

Киев выделяется самой высокой поддержкой международных займов (28% против 17% в целом) и самой большой долей тех, кто согласен на сокращение социальных и других расходов (9% против 5,5% в целом). В то же время в столице зафиксирована самая низкая поддержка повышения налогов для всех, в частности для ФЛП (2% против 4% в целом).

Центральные регионы демонстрируют самую высокую по стране поддержку повышения налогов для крупного бизнеса (31% против 25% в целом).

На Востоке наблюдается самая высокая готовность к эмиссии гривны (14% против 7,5% в целом) и высокая поддержка внешних заимствований (23% против 17% в целом). В то же время повышение налогов для крупного бизнеса здесь поддерживают реже (19% против 25% в целом).

Юг демонстрирует высокую поддержку привлечения международных займов (24%), но самую низкую готовность к сокращению социальных расходов (лишь 2% против 5,5% в целом).

Север и Запад имеют близкие к общенациональным показатели, однако несколько более высокий уровень неопределенности – 43% и 45% соответственно против 41% в целом.

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Четвертая часть – об отношении украинцев к Польше и решении Львовского облсовета провести год Романа Шухевича, а также об источниках финансирования армии.

А в прошлом месяце социологи выяснили, что в течение марта – сентября 2026 года доля украинцев, которые регулярно поддерживают благотворительные фонды, уменьшилась даже в крупнейших милитарных и гуманитарных организациях. В то же время выросло количество тех, кто не готов донатить.

В частности, благотворительный фонд «Вернись живым» возглавил рейтинг доверия к благотворительным фондам в Украине: в сентябре его показатель вырос до 69%, тогда как большинство других организаций потеряли поддержку.

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