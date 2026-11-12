ВАКС назначил заседание по иску к инспектору Киевской таможни

Высший антикоррупционный суд назначил на 4 декабря подготовительное заседание по делу по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации квартиры главного государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста «Вишневое» Киевской таможни Юлии Дацюк стоимостью 7,1 млн грн.

Такое решение 6 ноября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор САП подал иск к госинспектору таможенного поста «Вишневое» Киевской таможни Юлии Дацюк. Иск мотивирован тем, что в 2023 году государственный инспектор приобрел квартиру в жилом комплексе в Киеве стоимостью 7,1 млн грн. Право собственности оформили на близкую родственницу, однако собранные доказательства свидетельствуют, что недвижимостью пользовался непосредственно инспектор таможни. В то же время анализ имущественного положения инспектора и членов семьи установил невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов.

«Принять к рассмотрению и открыть производство по гражданскому делу по иску прокурора САП к ответчикам (Дацюк Кристине Игоревне, Дацюк Юлии Игоревне – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Назначить дело к рассмотрению в подготовительном судебном заседании на 10:00 4 декабря 2026 года, которое состоится в помещении ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск к экс-руководителю Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киева Александру Дыбову и его матери Елене. В нем прокурор просил конфисковать автомобиль Dodge Durango 2018 года и земельный участок площадью 0,12 га в садоводческом обществе «Гатное-2». Указанные активы мать экс-полицейского приобрела в течение 2022–2023 годов. Фактически эти активы использовал чиновник и его жена. Однако анализом доходов и расходов представителя власти, его близких лиц установлена невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов. К тому же, мать Дыбова проживает на оккупированной территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.