Армению лишили права голоса в Организации договора о коллективной безопасности, а также возможности назначать своих представителей на руководящие должности в организации.

Об этом заявил спикер президента рф Дмитрий Песков, его цитируют росСМИ.

27 августа 2026, 18:01 Армения вычеркнула россию из своих стратегических союзников Армения официально изменила статус отношений с российской федерацией, лишив Москву статуса стратегического партнера.

По его словам, решение было принято из-за якобы невыполнения страной своих обязательств.

«В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», – заявил Песков.

Никаких подробностей о сроке действия этих ограничений пресс-секретарь путина не привел.

Напомним, Ереван приостановил участие в деятельности ОДКБ в 2024 году, объяснив это невыполнением организацией обязательств перед Арменией в сфере безопасности. В том же году страна отказалась финансировать деятельность организации.

В августе премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что был бы рад исключению страны из ОДКБ.

А ранее Пашинян в разговоре с российским диктатором владимиром путиным допускал, что Ереван может провести референдум о вступлении страны в ЕС.

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