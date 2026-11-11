Армению лишили права голоса в ОДКБ

Мир
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Армению лишили права голоса в Организации договора о коллективной безопасности, заявил пресс-секретарь путина.
Фото: primeminister.am

Армению лишили права голоса в Организации договора о коллективной безопасности, а также возможности назначать своих представителей на руководящие должности в организации.

Об этом заявил спикер президента рф Дмитрий Песков, его цитируют росСМИ.

Армения вычеркнула россию из своих стратегических союзниковАрмения официально изменила статус отношений с российской федерацией, лишив Москву статуса стратегического партнера.

По его словам, решение было принято из-за якобы невыполнения страной своих обязательств.

«В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», – заявил Песков.

Никаких подробностей о сроке действия этих ограничений пресс-секретарь путина не привел.

Напомним, Ереван приостановил участие в деятельности ОДКБ в 2024 году, объяснив это невыполнением организацией обязательств перед Арменией в сфере безопасности. В том же году страна отказалась финансировать деятельность организации.

В августе премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что был бы рад исключению страны из ОДКБ.

А ранее Пашинян в разговоре с российским диктатором владимиром путиным допускал, что Ереван может провести референдум о вступлении страны в ЕС.

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Армения Дмитрий Песков Никол Пашинян ОДКБ
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