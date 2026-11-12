Вблизи Белого дома в США произошла стрельба, есть раненые – АР

В Соединенных Штатах Америки 12 ноября неподалеку от Белого дома произошла стрельба, в результате которой пять человек получили ранения.

Трагический инцидент произошел утром в районе площади Логан-Серкл, примерно в 1,6 км от президентской резиденции, сообщило агентство Associated Press.

По информации медиа, правоохранители получили сообщения о стрельбе в нескольких местах. Точные обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

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Пресс-секретарь полиции Николь Динер сообщила, что нападавшего пока не задержали. Информации о мотивах стрельбы и состоянии пострадавших также пока нет. Кроме этого, остаются непонятными точные места стрельбы, сообщила пресс-секретарь полицейского департамента.

В то же время полиция призвала людей избегать квартала 1500 на 15-й улице, поскольку значительную часть территории перекрыли. В близлежащих школах временно ввели режим изоляции.

В федеральном Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ сообщили, что направили на место своих агентов для оказания помощи.

Тем временем очевидцы сообщили изданию, что один из раненых умер. Мужчина якобы был в спортзале во время стрельбы. Всего на тот момент в спортзале было около 50 человек.

«Через несколько секунд мужчина упал на землю, и из-под него вытекла лужа крови. Один из присутствующих в спортзале поспешил ему на помощь, однако он мгновенно умер. Его ранили в шею», – сказал очевидец Джеймс Спеллман.

После инцидента люди выбежали из спортзала.

Напомним, в апреле мероприятие с участием Дональда Трампа прервала стрельба, а политика срочно вывели со сцены. Позже стало известно, что мужчина, ворвавшийся на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, преследовал цель совершить покушение на Дональда Трампа и представителей его окружения.

Позже ФБР заявило, что сорвало нападение на Белый дом во время празднования юбилея Трампа.

Также в мае в Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам Секретной службы США возле одного из контрольно-пропускных пунктов.

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