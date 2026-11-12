Ночью реактивный дрон атаковал таможенный терминал в Ковеле, есть пострадавший

Ночью 12 ноября россияне атаковали Волынскую область реактивными беспилотниками, в частности, попав по таможенному терминалу в Ковеле.
Об этом сообщают начальник Волынской ОВА Роман Романюк и пресс-служба ГСЧС.
«В течение ночи Волынь подверглась атаке вражескими реактивными беспилотниками типа «Шахед». В частности, под ударом находился Ковельский район», – говорится в сообщении.
Как отмечается, в Ковеле в результате падения российского «Шахеда» на территории таможенного терминала вспыхнул пожар.
В результате атаки горели грузовые автомобили и автоцистерна с горючим, а также пострадал один человек.
При этом в ГСЧС уточнили, что ранение получил мужчина 1972 года рождения, угрозы его жизни нет.
Во время тушения пожара спасатели охлаждали соседние автомобили и оттащили на безопасное расстояние еще два крупногабаритных грузовика, загруженных горючим.
По данным спасателей, из-за угрозы повторного обстрела работы временно приостанавливали, а в настоящее время пожар ликвидировали.
Как известно, утром 12 ноября дрон российской армии попал в многоэтажный жилой дом в Соломенском районе Киева, в результате чего погиб человек и еще семеро пострадали.
Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали Ровенскую область беспилотниками. Под ударом оказались объекты энергетики и жилой сектор. В результате атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.
Всего российские войска в ночь на 12 ноября атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами Циркон, а также 123 ударными беспилотниками разных типов, из которых 73 – реактивные. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.
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