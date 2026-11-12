Ночью реактивный дрон атаковал таможенный терминал в Ковеле, есть пострадавший

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Ночью 12 ноября россияне атаковали Ковель в Волынской области реактивными беспилотниками, в результате удара пострадал человек.
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Ночью 12 ноября россияне атаковали Волынскую область реактивными беспилотниками, в частности, попав по таможенному терминалу в Ковеле.

Об этом сообщают начальник Волынской ОВА Роман Романюк и пресс-служба ГСЧС.

Удары по подстанциям и объекту генерации: что известно о последствиях ночной атаки рфВ результате недавних ударов российских войск без электроснабжения осталась часть потребителей в девяти регионах Украины. В частности, в Запорожье россияне ударили по территории объекта генерации электроэнергии.

«В течение ночи Волынь подверглась атаке вражескими реактивными беспилотниками типа «Шахед». В частности, под ударом находился Ковельский район», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в Ковеле в результате падения российского «Шахеда» на территории таможенного терминала вспыхнул пожар.

В результате атаки горели грузовые автомобили и автоцистерна с горючим, а также пострадал один человек.

При этом в ГСЧС уточнили, что ранение получил мужчина 1972 года рождения, угрозы его жизни нет.

Во время тушения пожара спасатели охлаждали соседние автомобили и оттащили на безопасное расстояние еще два крупногабаритных грузовика, загруженных горючим.

По данным спасателей, из-за угрозы повторного обстрела работы временно приостанавливали, а в настоящее время пожар ликвидировали.

Как известно, утром 12 ноября дрон российской армии попал в многоэтажный жилой дом в Соломенском районе Киева, в результате чего погиб человек и еще семеро пострадали.

Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали Ровенскую область беспилотниками. Под ударом оказались объекты энергетики и жилой сектор. В результате атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Всего российские войска в ночь на 12 ноября атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами Циркон, а также 123 ударными беспилотниками разных типов, из которых 73 – реактивные. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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