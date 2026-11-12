Украинцы рассказали, как относятся к решению объявить 2027 год годом Шухевича и УПА

Более половины украинцев (52%) считают решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Романа Шухевича и УПА рискованным для внешней политики. В то же время лишь 15% опрошенных безусловно поддерживают такую инициативу.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путём самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно результатам опроса, более половины респондентов (52%) в той или иной форме считают решение Львовского облсовета объявить 2027 год годом Романа Шухевича и УПА рискованным для внешней политики.

В частности, 31% респондентов не поддерживают решение Львовского облсовета из-за возможного ущерба отношениям с союзником. Ещё 21% в целом одобряют инициативу, однако считают момент для её принятия неудачным из-за текущих отношений с Польшей.

Безусловную поддержку решения под лозунгом «это наша история и наши герои» выразили 15% опрошенных. В то же время 21% респондентов впервые услышали об этой инициативе, а ещё 12% не смогли определиться с ответом.

Различия по полу

Мужчины демонстрируют более высокий уровень осведомлённости относительно решения Львовского облсовета. Лишь 13% мужчин впервые слышат об этой инициативе, тогда как среди женщин таких 28%.

При этом мужчины чаще выражают обеспокоенность дипломатическими рисками: 33% не поддерживают решение из-за возможного ущерба отношениям с союзником (против 29% среди женщин), а ещё 27% считают момент для его принятия неудачным (против 17% среди женщин).

В то же время безусловную поддержку инициативы мужчины также выражают несколько чаще – 17% против 13% среди женщин.

Возрастные различия

Наибольшую обеспокоенность внешнеполитическими последствиями выражают украинцы в возрасте от 55 лет. Среди них 39% не поддерживают решение из-за рисков для отношений с союзниками, тогда как в целом по стране этот показатель составляет 31%.

В то же время среди респондентов в возрасте 45–54 года зафиксирован самый высокий уровень безусловной поддержки инициативы – 19% против 15% в целом.

В возрастной группе 30–44 года наибольшая доля неопределившихся – 19% не смогли ответить на вопрос. В то же время молодёжь в возрасте 18–29 лет чаще других считает нынешний момент неудачным из-за отношений с Польшей – 26% против 21% в целом.

Региональные различия

Самый высокий уровень поддержки решения Львовского облсовета зафиксирован на Западе Украины. Здесь 22% опрошенных безусловно одобряют инициативу, а ещё 29% в целом поддерживают её, однако считают момент неудачным из-за отношений с Польшей.

В то же время доля тех, кто не поддерживает решение из-за возможного ущерба отношениям с союзником, на Западе является самой низкой в стране – 19% против 31% в целом.

В центральных областях также наблюдается несколько более высокий уровень безусловной поддержки – 18% против 15% в целом по Украине.

В то же время на Востоке и Юге зафиксировано наибольшее неприятие инициативы из-за внешнеполитических рисков. Так, 44% жителей Востока и 45% Юга считают, что решение вредит отношениям с союзником. Безусловно поддерживают его в этих регионах лишь по 8% опрошенных.

На Севере наибольшая доля тех, кто впервые услышал о решении Львовского облсовета, – 27% респондентов.

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Четвёртая часть посвящена отношению украинцев к Польше и решению Львовского облсовета провести год Романа Шухевича.

В частности, социологи выяснили, что по состоянию на октябрь 2026 года 44 процента украинцев стали считать Польшу непредсказуемым и сложным соседом, против 38 по состоянию на июнь. Также вариант «стратегический партнёр» в октябре выбрало на 5% меньше, чем летом.

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