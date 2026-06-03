Польша предлагает Пентагону создать постоянную базу войск на своей территории

Мир
Читати українською
Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш передал главе Пентагона предложение о строительстве новой базы войск США на территории Польской Республики.
DPA Picture

Варшава хочет усилить американское присутствие в стране и официально предлагает Пентагону разместить новую постоянную базу войск США в Польше.

Об этом сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

Официальное предложение по созданию такой военной базы Владислав Косиняк-Камыш уже передал главе Пентагона Питу Хегсету.

«Я передал министру обороны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Безопасная Польша – это сильная армия, сильное общество, а также прочные союзы», – прокомментировал эту инициативу министр обороны Польши.

Войска США в Европе: численность контингента в разных странахЧисленность военных США в странах Европы – на инфографике. Украина после войны предлагает частично заместить американский контингент.

Таким образом, по его словам, вовлеченность США в обеспечение безопасности Польши не уменьшается, а – наоборот, она может стать еще большей.

Как известно, присутствие американских военных баз в Польше является результатом сотрудничества в рамках НАТО и двусторонних соглашений между Польшей и Соединенными Штатами. Формально в Польше не существует классических самостоятельных военных баз США, однако уже на протяжении многих лет присутствие американских войск в Польше является значительным.

По данным Onet, почти половина поляков поддерживают решение создания новой военной базы США, о которой сообщил Косиняк-Камыш.

Ранее стало известно, что предложение поступило на фоне сообщений о планах Вашингтона существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд союзников по НАТО в Европе.

Напомним, в США заявили, что намерены значительно уменьшить объем военных ресурсов, которые они предоставляют для нужд НАТО.

Также мы сообщали, что в мае министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированное развертывание 4 тысяч американских военных в Польше, после чего Трампу пришлось вмешаться лично и публично изменить позицию относительно этого решения.

А еще аналитики «Слово и дело» исследовали военный потенциал войск Польши и Литвы по сравнению с белорусской армией. Подробнее – на нашей инфографике.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дональд Трамп НАТО США Военная база Польша Пентагон Военные Война Пит Хегсет
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Официальный курс доллара США к гривне установил новый рекорд
инфографикаВ поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире
Рютте о ПВО для Украины: поставки ракет к Patriot продолжаются ежедневно и еженедельно
Польша предлагает Пентагону создать постоянную базу войск на своей территории
Российская армия нанесла серию ударов по Днепропетровщине, пострадали гражданские
авторская колонкаКороткий век «русского мира». Колонка Леонида Швеца
В Украине завершили первоочередные ремонты на основных автодорогах: сколько полотна восстановили
«Они согласились на это»: Трамп заявил, что Иран готов отказаться от ядерного оружия
Десятки тысяч иностранцев готовы воевать за Украину, но государство их пока не привлекает – Бутусов
Стало известно, сколько священников получили бронирование от мобилизации
Больше новостей