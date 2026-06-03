Польша предлагает Пентагону создать постоянную базу войск на своей территории

Варшава хочет усилить американское присутствие в стране и официально предлагает Пентагону разместить новую постоянную базу войск США в Польше.

Об этом сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

Официальное предложение по созданию такой военной базы Владислав Косиняк-Камыш уже передал главе Пентагона Питу Хегсету.

«Я передал министру обороны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Безопасная Польша – это сильная армия, сильное общество, а также прочные союзы», – прокомментировал эту инициативу министр обороны Польши.

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Таким образом, по его словам, вовлеченность США в обеспечение безопасности Польши не уменьшается, а – наоборот, она может стать еще большей.

Как известно, присутствие американских военных баз в Польше является результатом сотрудничества в рамках НАТО и двусторонних соглашений между Польшей и Соединенными Штатами. Формально в Польше не существует классических самостоятельных военных баз США, однако уже на протяжении многих лет присутствие американских войск в Польше является значительным.

По данным Onet, почти половина поляков поддерживают решение создания новой военной базы США, о которой сообщил Косиняк-Камыш.

Ранее стало известно, что предложение поступило на фоне сообщений о планах Вашингтона существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд союзников по НАТО в Европе.

Напомним, в США заявили, что намерены значительно уменьшить объем военных ресурсов, которые они предоставляют для нужд НАТО.

Также мы сообщали, что в мае министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированное развертывание 4 тысяч американских военных в Польше, после чего Трампу пришлось вмешаться лично и публично изменить позицию относительно этого решения.

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