НАБУ проведет заочно следствие по экс-руководителю Киевского метро

Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на проведение заочного расследования в отношении бывшего руководителя коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского по делу о схеме нанесения 137,5 млн грн убытков метро на поставке вагонов из Варшавы.

Такое решение 27 октября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-руководителя Киевского метро Виктора Брагинского. Позже детектив НАБУ также попросил предоставить разрешение на проведение заочного следствия в отношении него.

«Ходатайство – удовлетворить. Предоставить разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении (Брагинского – ред.) подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которая завладела 137,5 млн грн средств КП «Киевский метрополитен» во время организации доставки вагонов из Варшавы. По данным следствия, в конце 2022 года Варшавский метрополитен согласился бесплатно передать Киеву 60 вагонов. Для их транспортировки в 2023 году столичное предприятие провело ряд тендеров. Победу в них одержала, как утверждают правоохранители, заранее определенная компания, предложившая значительно завышенную стоимость услуг – 190 млн грн.

После получения оплаты средства перевели на счет другой подконтрольной компании за рубежом. Часть денег направили реальному перевозчику, а 137,5 млн грн, по версии следствия, участники схемы присвоили. Подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины получили экс-чиновник и трое сотрудников Киевского метрополитена, двое соорганизаторов и директор подконтрольной компании.

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