Две трети украинцев готовы голосовать на референдуме о мире даже во время военного положения

64% украинцев готовы принять участие в референдуме по мирному соглашению даже во время военного положения. Из них 40% заявили, что обязательно придут на голосование, а еще 24% готовы проголосовать при условии безопасности и удобства.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Речь идет о возможном референдуме по мирному соглашению, которое предусматривает остановку боевых действий по линии фронта, отсутствие юридического признания оккупированных территорий российскими и гарантии безопасности для Украины от США и Европы.

В целом 40% респондентов заявили об обязательном участии в референдуме, считая, что такое решение должен принимать народ, а еще 24% готовы прийти на голосование при условии безопасности и удобства.

В то же время 23% опрошенных не планируют принимать участие в референдуме: 14% – из-за убеждения, что их голос ничего не изменит, а 9% считают, что подобные решения должны принимать президент и парламент. Еще 13% респондентов затруднились с ответом.

Анализ взаимосвязи между голосованием «За» или «Против» мирного соглашения и готовностью принять участие в референдуме свидетельствует о высочайшем уровне мобилизации среди тех, кто поддерживает соглашение как лучшее реалистичное решение.

В частности, 61% таких респондентов декларируют обязательное участие в голосовании (против 40% в целом), а уровень разочарования в значении собственного голоса в этой группе минимален – 6% против 14% в целом.

Среди тех, кто готов поддержать мирное соглашение как вынужденную и болезненную уступку, участие в референдуме чаще зависит от условий безопасности и удобства – 33% против 24% в целом.

В лагере противников соглашения наблюдаются различия в мотивах. Респонденты, которые принципиально выступают против договоренностей без возвращения территорий, демонстрируют достаточно высокую готовность обязательно прийти на референдум (43%). Зато среди тех, кто считает соглашение лишь паузой перед новым наступлением россии, выше доля разочарованных – 20% убеждены, что их голос ничего не изменит.

Респонденты, планирующие не принимать участие в референдуме или испортить бюллетень, демонстрируют наивысший уровень пессимизма – почти половина из них (49%) объясняют свою позицию убеждением, что их голос ничего не изменит.

Демографическое распределение ответов свидетельствует о различиях в готовности украинцев принимать участие в референдуме по мирному соглашению.

Мужчины несколько чаще заявляют о готовности голосовать при условии безопасности и удобства – 28% против 24% в целом. В то же время уровень неопределенности среди них ниже – 9% против 16% среди женщин.

Молодежь в возрасте 18–29 лет значительно чаще готова принять участие в референдуме при условии удобства и безопасности (34% против 24% в целом), тогда как обязательное участие декларирует несколько реже других возрастных групп – 36% против 40% в целом.

Среди респондентов в возрасте 30–44 лет зафиксирован повышенный уровень неопределенности – 17% против 13% в целом. В то же время опрошенные в возрасте 45–54 лет несколько реже склонны делегировать принятие решения президенту и парламенту – 6% против 9% в целом.

Региональное распределение ответов также демонстрирует заметные различия. Наивысшая готовность обязательно принять участие в референдуме зафиксирована на Востоке – 48% против 40% в целом. Зато на Севере этот показатель самый низкий в стране – 33%.

Несколько более высокую готовность проголосовать при условии безопасности и удобства выражают респонденты с Востока (28%), Киева (27%) и Севера (27%) против 24% в целом.

Отказ от участия из-за разочарования во влиятельности собственного голоса несколько чаще фиксируется в Центре – 17% против 14% в целом. В то же время на Востоке уровень разочарования самый низкий – 7%.

Чаще всего делегировать решение по мирному соглашению президенту и парламенту готовы жители Севера – 13% против 9% в целом.

Наивысший уровень неопределенности зафиксирован на Юге, где 19% респондентов не смогли определиться с ответом (против 13% в целом). Зато на Востоке доля сомневающихся самая низкая – 8%.

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Вторая часть посвящена цене мира, референдуму по соглашению и готовности к службе.

По результатам нашего исследования удалось выяснить, что если бы референдум по мирному соглашению состоялся в ближайшее время, 54% украинцев готовы были бы проголосовать за договоренности, предусматривающие остановку боевых действий по линии фронта, сохранение украинского суверенитета над оккупированными территориями де-юре и получение гарантий безопасности от США и Европы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.