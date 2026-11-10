Восток за мир по линии фронта – Север колеблется: как голосовали бы регионы на референдуме

На Востоке Украины наибольшая доля граждан готова поддержать мирное соглашение с остановкой боевых действий по линии фронта, тогда как на Севере и Юге наблюдается самый высокий уровень неопределенности.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Как отличаются настроения украинцев по регионам

Наибольшая поддержка позиции «За – это один из лучших реалистичных вариантов на сегодняшний день» зафиксирована на Востоке – 42% против 25% в среднем по стране. Повышенную поддержку этого варианта также демонстрируют жители Киева (31%). Реже всего такой ответ выбирают на Севере (18%) и Западе (20%).

Позиция «За – однако считаю это вынужденной и болезненной уступкой» распределена по стране относительно равномерно. Несколько более высокие показатели зафиксированы в Киеве и на Западе – по 32% против 29% в среднем.

Вариант «Против – это лишь пауза перед новым наступлением россии» реже всего выбирают на Востоке (8% против 15% в среднем). В других регионах доля сторонников этой позиции составляет 14–17%.

В то же время против соглашения без возвращения оккупированных территорий относительно чаще выступают на Юге – 14% против 10,5% в среднем. Наименьшую поддержку эта позиция получила в Киеве (7%).

Доля тех, кто не пошел бы на такой референдум или испортил бы бюллетень, в регионах почти одинакова – от 3% до 6% против 4,5% в среднем.

Самый высокий уровень неопределенности наблюдается на Севере и Юге, где ответ «затрудняюсь ответить» выбрали 21% и 19% респондентов соответственно против 16% в среднем. Напротив, на Востоке этот показатель составляет всего 7%, а в Киеве – 11%.

Как отличаются ответы мужчин и женщин

Мужчины чаще женщин готовы поддержать мирное соглашение. В частности, 30% мужчин считают его лучшим реалистичным вариантом на сегодняшний день против 21% среди женщин и 25% в среднем.

Еще 33% мужчин готовы проголосовать «За», хотя и расценивают такие договоренности как вынужденную и болезненную уступку. Среди женщин такую позицию поддерживают 25%, в среднем по стране – 29%.

В то же время уровень неопределенности среди мужчин почти в два раза ниже, чем среди женщин: 11% против 20%.

Как относятся к мирному соглашению разные возрастные группы

Молодежь в возрасте 18–29 лет значительно чаще готова поддержать мирное соглашение как лучший реалистичный вариант – 33% против 25% в среднем. В то же время молодые респонденты реже выступают против договоренностей из-за опасений нового наступления россии – 9% против 15% в среднем.

Среди украинцев в возрасте 30–44 лет зафиксирована наибольшая доля тех, кому затруднительно определиться с ответом, – 24% против 16% в среднем.

Респонденты в возрасте 45–54 лет чаще других выступают против мирного соглашения из-за опасений, что оно станет лишь паузой перед новым наступлением россии. Такую позицию поддерживают 24% опрошенных этой возрастной группы против 15% в среднем. В то же время уровень неопределенности среди них самый низкий – 10% против 16% в среднем.

Украинцы в возрасте 55 лет и старше чаще других готовы проголосовать за мирное соглашение, однако рассматривают его как вынужденную и болезненную уступку. Такой ответ выбрали 33% респондентов этой группы против 29% в среднем.

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Вторая часть посвящена цене мира, референдуму по соглашению и готовности к службе.

По результатам нашего исследования удалось выяснить, что если бы референдум по мирному соглашению состоялся в ближайшее время, 54% украинцев готовы были бы проголосовать за договоренности, предусматривающие остановку боевых действий по линии фронта, сохранение украинского суверенитета над оккупированными территориями де-юре и получение гарантий безопасности от США и Европы.

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