Верховный суд не остановил приговор по делу киностудии Довженко

Верховный суд не увидел оснований для остановки приговора, которым к 7,5 годам лишения свободы приговорили бывшего главного инженера государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко» Тимофея Пархоменко и к 8,5 годам – экс-директора ООО «Эм.Ай.Кей.» Максима Минчука.

Такое решение 5 ноября принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными экс-главного инженера киностудии Пархоменко и экс-руководителя частной фирмы Минчука. Им назначили 7,5 и 8,5 лет заключения соответственно. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Сам Пархоменко подал ходатайство об остановке исполнения приговора.

«Отказать осужденному (Пархоменко – ред.) в удовлетворении его ходатайства об остановке исполнения приговора Высшего антикоррупционного суда от 14 августа 2025 года и определения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 15 июня 2026 года в отношении него», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд дело в отношении двух лиц о хищении более 4,4 млн грн киностудии им. Довженко. Следствие установило, что в ноябре 2018 года ГП «Киностудия им. А. Довженко» объявило открытые торги по закупке телевизионного и аудиовизуального оборудования. Однако до этого гендиректор компании «Эм.Ай.Кей» договорился с главным инженером госпредприятия о «сотрудничестве». Его результатом стала победа компании в торгах и заключение с ней договора, не предусматривавшего санкций за нарушение сроков поставки оборудования.

По условиям торгов оборудование киностудии должны были поставить до конца 2018 года. Этого не произошло, но главный инженер доложил руководству об обратном, после чего госпредприятие оплатило частной компании оборудование, которое не получило. Фактическая поставка состоялась только в апреле 2019 года и не в полном объеме. Стоимость непоставленного и оплаченного оборудования составляет более 4,4 млн грн. Завладение этими средствами и инкриминируют подозреваемым.

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