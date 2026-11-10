В Болгарии на трассе столкнулись более 80 авто: 11 погибших и десятки пострадавших

В Болгарии во вторник, 10 ноября, на автомагистрали «Тракия» вблизи населенного пункта Зимница произошло масштабное ДТП с участием 86 транспортных средств. По последним данным, погибли 12 человек, еще десятки получили ранения.

Об этом сообщает Novinite со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (BTA).

По данным правоохранителей, в ДТП попали 86 транспортных средств: 63 – на полосах в направлении Бургаса и еще 23 – в направлении Софии.

Первоначально сообщалось об 11 погибших и 48 пострадавших. Впоследствии министр здравоохранения Болгарии Катя Ивкова уточнила, что количество погибших возросло до 12. Десять человек погибли на месте аварий, еще двое скончались в больницах Ямбола и Сливена. В медицинские учреждения доставили 46 пострадавших.

По словам исполняющего обязанности главного секретаря МВД Болгарии Любомира Николова, первая авария произошла на полосах в направлении Бургаса. Грузовик перекрыл путь автобусу с пассажирами, после чего в столкновение попал еще один грузовик, перевозивший зерно. Впоследствии в его заднюю часть врезался легковой автомобиль.

Все погибшие находились в транспортных средствах, двигавшихся в направлении Бургаса. По свидетельствам очевидцев, видимость на дороге сначала составляла около 70–80 метров, однако внезапно сократилась до 10 метров из-за густого тумана.

Правоохранители предполагают, что вторая авария, произошедшая на противоположной стороне автомагистрали, могла быть вызвана тем, что водители отвлеклись на масштабное столкновение на полосах в направлении Бургаса.

Кроме того, из-за тумана дорожное покрытие было влажным и скользким, что могло затруднить торможение.

Из-за масштабных аварий автомагистраль «Тракия» в районе Ямбола перекрыли в обоих направлениях. По данным Дорожного инфраструктурного агентства Болгарии, ограничения движения могут действовать длительное время из-за большого количества поврежденных транспортных средств, в частности грузовиков, а также проведения следственных действий.

Для автомобилистов организовали объездные маршруты. Водителей призвали учитывать сложные погодные условия и следить за обновлениями относительно дорожного движения.

Напомним, накануне в Хорватии в результате аварии пассажирского автобуса погибли два человека, еще 33 пострадали. Один из пассажиров утверждает, что водитель заснул за рулем незадолго до ДТП.

А ранее в Италии произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса, фургона и нескольких автомобилей. В результате столкновения погибли шесть человек, еще 34 пострадали.

Кроме того, в Болгарии вблизи пограничного перехода Малко-Тырново произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. Тогда два человека погибли, еще по меньшей мере 16 получили травмы.

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