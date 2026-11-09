Апелляционная палата оставила с подозрением чиновницу налоговой Сумщины

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Апелляция не увидела оснований для удовлетворения жалобы стороны защиты на процессуальное действие.
фото: «Слово и дело»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не отменила сообщение о подозрении, объявленное начальнику управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Людмиле Дядченко. НАБУ и САП подозревают ее в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 5 ноября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, 30 октября следственный судья ВАКС не увидела оснований для удовлетворения жалобы на сообщенное подозрение Дядченко. Ее защитник подал апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 30 октября 2026 года – без изменений», – говорится в решении.

Как известно, ВАКС взял под стражу начальницу управления ГУ ГНС Сумщины Людмилу Дядченко. Альтернативой содержанию под стражей ей определили 3,33 млн грн залога. Эти средства внесли, и она вышла под обязанности.

Напомним, по версии следствия, начальница управления Дядченко по предварительному сговору с другими должностными лицами требовала 2 млн грн и получила 1,5 млн грн от предпринимателя за успешное прохождение проверки и несоздание препятствий в дальнейшей хозяйственной деятельности общества на прифронтовой территории. Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски дома у Дядченко и нашли 73 500 грн наличными. Номера купюр этих средств совпадают с частью неправомерной выгоды в 1,5 млн грн, предоставленной налоговику.

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НАБУ САП коррупция налоговая Сумская область Сумы Государственная налоговая служба Высший антикоррупционный суд
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