Антикоррупционный суд коллегиально будет слушать дело бизнесмена Комарницкого

Высший антикоррупционный суд коллегией из трех судей будет рассматривать уголовное производство по обвинению бизнесмена Дениса Комарницкого в создании земельной схемы в Киеве с участием местных чиновников.

Такое решение 30 октября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство о коллегиальном рассмотрении уголовного производства – удовлетворить. Осуществлять рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции коллегиально судом в составе трех судей. Копию определения передать в отдел обеспечения функционирования автоматизированной системы и электронного суда управления документооборота и организационного обеспечения аппарата ВАКС для выполнения в части определения состава суда, который будет осуществлять рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции коллегиально», – говорится в решении.

Ранее антикоррупционный суд наложил арест на имущество Комарницкого, его жены и водителя. Речь шла о: движимом и недвижимом имуществе; корпоративных правах в ООО «Центр развития экономики и права» и ЧАО «Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения»; автомобилях Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry 2020 года выпуска, Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска, GMC Yukon XL, Mercedes-AMG GLE 53; деньгах в любой валюте наличными и деньгах в безналичной форме, в том числе средствах и ценностях, ценных бумагах, находящихся на счетах, открытых на имя Комарницкого в Сенс Банке, Ощадбанке, Коминбанке, Банке инвестиций и сбережений, а также средствах в Сенс Банке, принадлежащих жене Комарницкого.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения 10 лицам, среди которых Денис Комарницкий, заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев и член этой комиссии Елена Марченко. По версии следствия, чиновники занимались незаконной приватизацией земель под строительство. Кроме того, они пытались взять под полный контроль процедуру принятия решений о предоставлении прав на землю.

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