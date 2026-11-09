ВАКС продлил следствие по делу замначальника налоговой Тернопольщины

Высший антикоррупционный суд продлил до 9 марта 2027 года срок расследования уголовного производства по подозрению заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области Марии Мельник в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 5 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины просил продлить срок расследования до 9 марта 2027 года, поскольку по делу необходимо провести еще ряд следственных действий.

«Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению (Мельник – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 УК, (Олега Нагирного – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК, до шести месяцев, то есть до 9 марта 2027 года», – говорится в решении.

Ранее Высший антикоррупционный суд заключил под стражу замначальника ГУ ГНС Тернопольщины Марию Мельник. Альтернативой ей определили почти 3 млн грн залога. Эти средства внесли, и она вышла из СИЗО под следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Тернопольской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему в ГУ ГНС в Тернопольской области систематического получения неправомерной выгоды от местных компаний. По данным следствия, заместитель начальника управления и руководитель одного из территориальных подразделений наладили механизм обогащения на манипуляциях с результатами налоговых проверок. Они находили якобы многомиллионные нарушения и предлагали существенно уменьшать суммы штрафных санкций в официальных документах.

В течение весны-лета 2026 года злоумышленники получили от представителя двух предприятий неправомерную выгоду на общую сумму 75 000 евро. В июне налоговики потребовали от очередной компании откат в размере 11,5% за беспрепятственное бюджетное возмещение НДС более чем на 14,6 млн грн. Во время передачи взятки через посредника преступление разоблачили.

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