71% респондентов ответили, что «знают или слышали» о законе, которого не существует

45% украинцев заявили, что знают о законе «О дополнительном налогообложении электронных переводов между картами физических лиц», несмотря на то, что такого закона не существует. Еще 26% сказали, что «что-то о нем слышали».

Вопрос был частью национального социологического эксперимента, проведенного по заказу «Слово и дело».

Впервые классический эксперимент, выявляющий фантомную осведомленность, провели в США в 70-х годах прошлого века. Несмотря на то, что запрашиваемого закона не существовало, американцы охотно высказывали о нем свое мнение.

В октябре 2026 года ради эксперимента «Слово и дело» предложило 1200 респондентам со всей Украины (кроме населенных пунктов на временно оккупированных территориях части Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированной АР Крым) пройти онлайн-опрос путем самозаполнения структурированной анкеты на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur». Опрос проводился с 25 октября по 1 ноября 2026 года.

Честно признали, что слышат о таком «законе» впервые – только 29% респондентов. Большинство тех, кто «знает» о нем, высказали негативное отношение (42%). Еще 3% якобы знают о законе и поддерживают его. 26% выбрали вариант «что-то слышал(а), но еще не имею сформированного мнения».

Чаще всего «знакомыми» с несуществующим законом называли себя люди в возрасте 45-54 лет: 54% из них сказали, что знают о нем. Женщины чаще мужчин выбирали осторожный ответ «что-то слышала» (32% против 20% у мужчин).

По регионам наивысшую «осведомленность» показал Восток: там о вымышленном законе «знают» 50% опрошенных. Чаще всего честно отвечали, что слышат о законе впервые, жители Севера (35%) и Киева (33%).

Для сравнения социологи спросили и о реальном законе «О применении английского языка в Украине», который закрепил за английским статус языка международного общения. О нем знают 45,5% опрошенных: 28,5% поддерживают, 17% – нет. Еще 28% что-то слышали, но не имеют мнения, 26,5% слышат о нем впервые.

Таким образом, о несуществующем законе о налогообложении переводов заявили, что знают, почти столько же респондентов (45%), сколько о реальном законе об английском языке (45,5%).

Напомним, Верховная Рада в июне 2024 года приняла инициированный президентом Украины законопроект №9432, определяющий применение английского языка в нашей стране. Также он определяет категории должностей, на которых кандидаты должны владеть английским.

Позже его подписал президент Владимир Зеленский.

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