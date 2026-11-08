В Хорватии произошло смертельное ДТП с автобусом: есть погибшие и десятки пострадавших

В Хорватии в результате аварии пассажирского автобуса погибли два человека, еще 33 пострадали. Один из пассажиров утверждает, что водитель уснул за рулем незадолго до ДТП.

Об этом сообщает хорватский общественный вещатель HRT.

3 августа 2026, 10:40 В Италии в ДТП с участием туристического автобуса погибли 6 человек, десятки пострадавших В Италии произошла смертельная авария с участием туристического автобуса, фургона и трех автомобилей. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 34 человека получили травмы.

Авария произошла утром 8 ноября на автомагистрали A3 возле города Иванич-Град в направлении Загреба. Автобус с сербскими регистрационными номерами съехал с дороги и перевернулся. В салоне находились 33 пассажира и два водителя.

По данным Министерства здравоохранения Хорватии, в результате аварии два человека погибли, еще 33 получили травмы. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные 27 получили легкие травмы.

Пассажир автобуса Никола Голубович рассказал, что незадолго до аварии водители поменялись местами на остановке. По его словам, мужчина, который сел за руль, через несколько минут уснул.

«Мы все отправились из Сербии в Загреб. Двое водителей поменялись на остановке, и через несколько минут после этого водитель уснул», – рассказал он.

Другой пассажир, Марин Евич, сообщил, что автобус сначала выехал на обочину, после чего наехал на защитное ограждение и начал переворачиваться.

«Мы скользили и переворачивались по полю несколько десятков метров», – отметил он.

По словам Евича, после остановки автобуса часть пассажиров оказалась зажата между сиденьями, многие люди получили ранения.

На место аварии прибыли полиция, пожарные и девять бригад экстренной медицинской помощи, в том числе медицинский вертолет. Всех пострадавших доставили в больницы Загреба.

При этом информацию о том, что водитель уснул за рулем, официально не подтвердили. Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Ранее в Италии произошла масштабная авария с участием туристического автобуса, фургона и нескольких автомобилей. В результате столкновения погибли шесть человек, еще 34 пострадали.

Кроме того, в Болгарии возле пограничного перехода Малко-Тырново произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. Тогда два человека погибли, еще как минимум 16 получили травмы.

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