«Мы хорошенько напьемся»: Рютте рассказал о планах с Зеленским после войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским отпраздновать завершение российско-украинской войны в Швейцарских Альпах.

Об этом он заявил в эфире нидерландского ток-шоу «Pauw & De Wit».

6 ноября 2026, 11:08 Рютте спрогнозировал, как может закончиться война в Украине Боевые действия в Украине завершатся мирным соглашением, которое будет предусматривать определенный компромисс между Киевом и Москвой, считает генсек НАТО Марк Рютте.

Во время разговора ведущий упомянул документальный фильм о бывшем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге. В фильме говорилось о том, что Столтенберг и Зеленский планировали вместе отправиться на рыбалку после окончания войны.

После этого ведущий спросил Рютте, есть ли у него подобные договоренности с украинским президентом.

«Да, мы напьемся в Швейцарских Альпах. Мы будем сидеть на швейцарской горе и хорошенько напьемся. Вот такой у нас план», – ответил генсек НАТО.

На уточняющий вопрос, договорились ли они с Зеленским о таком праздновании, Рютте ответил утвердительно.

В этом же ток-шоу генсек НАТО выразил восхищение украинским президентом и рассказал, что общается с ним еженедельно.

Ранее Рютте заявил, что считает маловероятным завершение войны победой одной из сторон. По его мнению, боевые действия могут закончиться мирным соглашением, предусматривающим определенный компромисс. При этом он предупредил, что российская угроза для Европы не исчезнет после окончания войны.

Кроме того, во время встречи в Брюсселе Зеленский и Рютте обсудили российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и необходимость усиления противовоздушной обороны. Среди вопросов были новые пакеты помощи и поставки средств ПВО.

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