«Мы хорошенько напьемся»: Рютте рассказал о планах с Зеленским после войны

Политика
Читати українською
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским отпраздновать завершение российско-украинской войны в Швейцарских Альпах.
Фото: ОП

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским отпраздновать завершение российско-украинской войны в Швейцарских Альпах.

Об этом он заявил в эфире нидерландского ток-шоу «Pauw & De Wit».

Рютте спрогнозировал, как может закончиться война в УкраинеБоевые действия в Украине завершатся мирным соглашением, которое будет предусматривать определенный компромисс между Киевом и Москвой, считает генсек НАТО Марк Рютте.

Во время разговора ведущий упомянул документальный фильм о бывшем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге. В фильме говорилось о том, что Столтенберг и Зеленский планировали вместе отправиться на рыбалку после окончания войны.

После этого ведущий спросил Рютте, есть ли у него подобные договоренности с украинским президентом.

«Да, мы напьемся в Швейцарских Альпах. Мы будем сидеть на швейцарской горе и хорошенько напьемся. Вот такой у нас план», – ответил генсек НАТО.

На уточняющий вопрос, договорились ли они с Зеленским о таком праздновании, Рютте ответил утвердительно.

В этом же ток-шоу генсек НАТО выразил восхищение украинским президентом и рассказал, что общается с ним еженедельно.

Ранее Рютте заявил, что считает маловероятным завершение войны победой одной из сторон. По его мнению, боевые действия могут закончиться мирным соглашением, предусматривающим определенный компромисс. При этом он предупредил, что российская угроза для Европы не исчезнет после окончания войны.

Кроме того, во время встречи в Брюсселе Зеленский и Рютте обсудили российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и необходимость усиления противовоздушной обороны. Среди вопросов были новые пакеты помощи и поставки средств ПВО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Владимир Зеленский НАТО Война Марк Рютте
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

«Мы хорошенько напьемся»: Рютте рассказал о планах с Зеленским после войны
В Хорватии произошло смертельное ДТП с автобусом: есть погибшие и десятки пострадавших
Российские войска провели значительную ротацию в Херсонской области – Зеленский
В Киеве готовят программу бесплатного проезда в общественном транспорте
СМИ раскрыли состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби
Стрельба в Кракове: полиция подтвердила гибель родственников нападавшего
Удар по Камышевахе: 45 человек до сих пор числятся пропавшими без вести
В столице частично восстанавливают движение по Северному мосту
Немецкая ультраправая AfD хочет организовать переговоры США и россии без участия Украины
Франция присоединится к переговорам Украины, США и россии в Абу-Даби
Больше новостей