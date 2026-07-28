Японию потрясло сильнейшее за десятилетие землетрясение, много пострадавших

На юго-западе Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В результате стихийного бедствия пострадали как минимум 50 человек, повреждены здания, дороги и мосты, а десятки тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.

Об этом сообщают Reuters и BBC.

Как отмечается, подземные толчки зафиксировали 28 июля в префектуре Кумамото на острове Кюсю в 16:27 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 10 км, из-за чего японские сейсмологи предупредили о риске сильных повторных толчков в течение ближайшей недели.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что власти продолжают оценивать масштабы разрушений и количество пострадавших. По данным местных СМИ, более 50 человек уже обратились за медицинской помощью, среди них были жители дома для пожилых людей.

В результате землетрясения возникли пожары, обрушились части зданий, появились трещины на дорогах. Также был поврежден торговый центр Aeon в городе Кумамото. Один из грузовых поездов сошел с рельсов, движение железной дороги приостановили, а аэропорт Кумамото временно закрыл взлетно-посадочную полосу.

Около 40 тысяч домов остались без электроэнергии в результате стихийного бедствия. Операторы мобильной связи сообщили о перебоях из-за повреждения линий передачи и проблем с электропитанием.

Японские власти объявили эвакуационные мероприятия — более 150 тысяч человек получили рекомендации перейти в укрытия или эвакуироваться. Также в регионе было объявлено предупреждение о возможном цунами.

Как известно, Япония расположена в зоне Тихоокеанского «огненного кольца» и является одной из самых сейсмически активных стран мира. В марте 2011 года землетрясение магнитудой 9,0 у восточного побережья страны вызвало мощное цунами, которое унесло жизни около 18 тысяч человек.

Напомним, 18 июля в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Толчки зафиксировали в провинции Малатья.

Кроме того, 25 июня землетрясение века накрыло Венесуэлу. С тех пор в стране продолжаются поисково-спасательные работы. По последним официальным данным, в результате землетрясений в Венесуэле погибли уже более 5 тысяч человек, еще десятки тысяч считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле из-под обломков живым достали мужчину, который провел под завалами восемь суток.. Эту эвакуацию назвали одной из самых сложных и уникальных за все время проведения спасательной операции.

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