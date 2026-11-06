ВАКС снова продлил обязанности экс-вице-премьеру Стефанишиной

Политика
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Судья поддержал просьбу прокурора САП о процессуальных обязательствах бывшего украинского дипломата.
Фото Суспільне Новини

Высший антикоррупционный суд продлил до 2 января 2027 года срок действия обязанностей, возложенных на бывшую вице-премьер-министра и посла Украины в США Ольгу Стефанишину по делу о незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Такое решение 2 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога размером 6 млн грн к Стефанишиной. Также на нее возложили следующие обязанности: прибывать по вызову; сообщать об изменении своего места жительства (в зависимости от стадии уголовного производства); воздерживаться от общения с рядом лиц.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил снова продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Продлить на два месяца, то есть до 2 января 2027 года включительно, срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемую (Стефанишину – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной в незаконном обогащении. По данным следствия, в собственности лица находились две квартиры в ЖК «Файна Таун» (зарегистрированные на подругу) стоимостью почти 11 млн грн. Также в пользовании подозреваемой в разный период находились активы, оформленные на близких лиц: квартира в столичном ЖК бизнес-класса «Львовская площадь» (зарегистрирована на мать); паркоместо и несколько нежилых помещений в этом же ЖК (зарегистрированы на отца); автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d (зарегистрированный на подчиненного). Сведения об этом имуществе чиновница не декларировала.

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НАБУ САП коррупция Незаконное обогащение Ольга Стефанишина Высший антикоррупционный суд
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