В США отменили традиционное совместное фото участников встречи министров иностранных дел G20 из-за присутствия главы МИД России Сергея Лаврова.

Об этом пишет Bloomberg.

17 октября 2026, 04:44 Трамп высказался о возможности приезда путина в США на саммит G20 Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть володимира путина на саммите G20 в Майами 14–15 декабря. Кремль пока не подтвердил участие.

Дипломаты отказались от традиционного совместного фото участников встречи министров иностранных дел стран G20, которая проходит в Атланте.

Хотя такое фото имеет преимущественно церемониальный характер, оно является привычным элементом международных встреч.

Американский чиновник в пятницу подтвердил, что участники пропустят этот этап. По его словам, организаторы хотели избежать того, чтобы споры вокруг фотографирования отвлекали внимание от основных тем переговоров.

Известно, что фотографироваться с главой российского МИД отказался, в частности, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

«С Россией не может быть обычных отношений», – сказал он.

Подобный инцидент со совместным фото уже произошел в сентябре на встрече министров финансов G20. Тогда из-за отказа Германии и других союзников США фотографироваться с российским министром Антоном Силуановым его не включили в групповой снимок.

Встреча в Атланте стала подготовкой к саммиту лидеров G20, который состоится в декабре в Майами. Дональд Трамп пригласил на него Владимира Путина, однако Кремль пока не подтвердил его участие.

Среди главных тем переговоров – войны в Украине и Иране. Европейские страны также могут раскритиковать попытки Трампа наладить диалог с Москвой и его намерение ослабить часть ограничений для России в обмен на разрешение экспортировать дизельное топливо.

Напомним, ранее Дональд Трамп отмечал, что будет не против видеть российского диктатора Владимира Путина на саммите G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами. Впрочем, по информации Bloomberg, глава Кремля скорее всего проигнорирует это мероприятие и взамен отправится в Китай на саммит АТЭС по приглашению Си Цзиньпина.

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