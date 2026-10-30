«Все что есть в пакете PURL уже доставлено»: командующий НАТО о якобы задержках поставок оружия ВСУ

Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине ракеты ПВО для «Patriot» и пакеты вооружения, оплаченные европейскими союзниками в рамках инициативы PURL.

Как отметил главный военный командующий НАТО, генерал Алексус Гринкевич, все, что было включено в пакет PURL, «не было задержано», цитирует «Bloomberg».

«Все было доставлено, на самом деле, мы получили поставку только в течение последней недели. Я не буду вдаваться в информацию о количестве или типах ракет, но поставки продолжаются», – добавил Гринкевич.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

Отдельно он отметил: «ничто из того, что было включено в пакет PURL, что было оплачено европейскими союзниками, не было задержано». Речь идет о программе закупки американского оружия под руководством НАТО, финансируемой другими членами военного альянса.

«Каждый отдельный запрос на передачу вооружения третьей стороне, поданный правительству США, был одобрен. Мы продолжаем работать над наполнением будущих пакетов помощи. Мы прилагаем к этому значительные усилия», – заверил топ-командующий НАТО.

Ранее медиа писали, что союзники Украины опасаются, что президент США Дональд Трамп может задерживать передачу Киеву ракет-перехватчиков для систем Patriot, используя военную помощь как рычаг давления накануне промежуточных выборов в США 3 ноября.

Тем временем Украина призвала западных партнеров передать 10% имеющихся запасов ракет-перехватчиков для усиления противовоздушной обороны, в частности ракеты для Patriot и IRIS-T.

Также недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что за последние 90 дней Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для систем противовоздушной обороны Patriot, тогда как запрос составляет в среднем 350 таких ракет ежемесячно.

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