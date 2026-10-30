«Все что есть в пакете PURL уже доставлено»: командующий НАТО о якобы задержках поставок оружия ВСУ

Мир
Читати українською
Главный военный командующий НАТО генерал Алексус Гринкевич заявил, что задержек в поставках Украине ракет для Patriot и другого оружия на данный момент нет.
Getty Images

Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине ракеты ПВО для «Patriot» и пакеты вооружения, оплаченные европейскими союзниками в рамках инициативы PURL.

Как отметил главный военный командующий НАТО, генерал Алексус Гринкевич, все, что было включено в пакет PURL, «не было задержано», цитирует «Bloomberg».

«Все было доставлено, на самом деле, мы получили поставку только в течение последней недели. Я не буду вдаваться в информацию о количестве или типах ракет, но поставки продолжаются», – добавил Гринкевич.

Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем PatriotДля поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

Отдельно он отметил: «ничто из того, что было включено в пакет PURL, что было оплачено европейскими союзниками, не было задержано». Речь идет о программе закупки американского оружия под руководством НАТО, финансируемой другими членами военного альянса.

«Каждый отдельный запрос на передачу вооружения третьей стороне, поданный правительству США, был одобрен. Мы продолжаем работать над наполнением будущих пакетов помощи. Мы прилагаем к этому значительные усилия», – заверил топ-командующий НАТО.

Ранее медиа писали, что союзники Украины опасаются, что президент США Дональд Трамп может задерживать передачу Киеву ракет-перехватчиков для систем Patriot, используя военную помощь как рычаг давления накануне промежуточных выборов в США 3 ноября.

Тем временем Украина призвала западных партнеров передать 10% имеющихся запасов ракет-перехватчиков для усиления противовоздушной обороны, в частности ракеты для Patriot и IRIS-T.

Также недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что за последние 90 дней Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для систем противовоздушной обороны Patriot, тогда как запрос составляет в среднем 350 таких ракет ежемесячно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАТО США Оружие Patriot Ракеты Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Обломки дрона упали на территории ТЦ в Киеве, пострадал ребенок
«Самому пожилому человеку 94 года»: Лубинец рассказал детали о гуманитарной миссии в Олешках
Зеленский провел встречу с Эрдоганом в Турции: ключевые тезисы разговора
В одном из торговых центров Калифорнии произошла стрельба, есть жертва и пострадавшие
Россияне ударили по многоэтажкам в Павлограде, среди раненых есть дети
Верховный лидер Ирана приказал расширить список целей для ударов по США и Израилю
Стычки перед Конституционным трибуналом в Польше: полиция сообщила о задержанных
Россияне пытаются дискредитировать ВСУ во время режима тишины в Херсонской области
Правительство и международные партнеры обсудили восстановление транспортной инфраструктуры
В Черниговской области готовятся принимать эвакуированных из оккупированных Олешек
Больше новостей