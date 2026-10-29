В НАТО опасаются задержки ракет Patriot для Украины из-за позиции Трампа – СМИ

Союзники Украины опасаются, что президент США Дональд Трамп может задерживать передачу Киеву ракет-перехватчиков для систем Patriot, используя военную помощь в качестве рычага давления накануне промежуточных выборов в США 3 ноября.

Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на свои источники.

29 октября 2026, 17:14 Россия производит больше баллистики, чем весь мир выпускает перехватчиков для Patriot – «Флеш» Россия производит больше баллистических ракет, чем мировая промышленность успевает выпускать перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Украина до сих пор ждет, пока министр обороны США Пит Гегсет одобрит передачу дополнительных ракет. Один из источников в НАТО назвал ситуацию «непредсказуемой» и заявил, что Трамп использует все доступные рычаги влияния на Киев перед выборами.

По оценкам собеседников издания, Вашингтон стремится быстрее завершить войну и может пытаться подтолкнуть Украину к мирному соглашению, предусматривающему территориальные уступки.

Также отмечается, что США производят лишь около 60–65 ракет для Patriot в месяц, а в них, кроме Украины, нуждаются и другие союзники Вашингтона.

Напомним, недавно сообщалось, что Украина призвала западных партнеров передать 10% имеющихся запасов ракет-перехватчиков для усиления противовоздушной обороны, в частности, ракеты для Patriot и IRIS-T.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что за последние 90 дней Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для систем противовоздушной обороны Patriot, тогда как запрос составляет в среднем 350 таких ракет ежемесячно.

А СМИ сообщали, что администрация президента США до сих пор не согласовала передачу Украине новой партии ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot от стран-партнеров.

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