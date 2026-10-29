В НАТО опасаются задержки ракет Patriot для Украины из-за позиции Трампа – СМИ

Союзники Украины опасаются, что президент США Дональд Трамп может задерживать передачу Киеву ракет-перехватчиков для систем Patriot, используя военную помощь в качестве рычага давления накануне промежуточных выборов в США 3 ноября.
Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на свои источники.
Украина до сих пор ждет, пока министр обороны США Пит Гегсет одобрит передачу дополнительных ракет. Один из источников в НАТО назвал ситуацию «непредсказуемой» и заявил, что Трамп использует все доступные рычаги влияния на Киев перед выборами.
По оценкам собеседников издания, Вашингтон стремится быстрее завершить войну и может пытаться подтолкнуть Украину к мирному соглашению, предусматривающему территориальные уступки.
Также отмечается, что США производят лишь около 60–65 ракет для Patriot в месяц, а в них, кроме Украины, нуждаются и другие союзники Вашингтона.
Напомним, недавно сообщалось, что Украина призвала западных партнеров передать 10% имеющихся запасов ракет-перехватчиков для усиления противовоздушной обороны, в частности, ракеты для Patriot и IRIS-T.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что за последние 90 дней Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для систем противовоздушной обороны Patriot, тогда как запрос составляет в среднем 350 таких ракет ежемесячно.
А СМИ сообщали, что администрация президента США до сих пор не согласовала передачу Украине новой партии ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot от стран-партнеров.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»