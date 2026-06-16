В США разбился бомбардировщик B-52, весь экипаж, вероятно, погиб

В американском штате Калифорния произошла авиакатастрофа во время испытательного полет бомбардировщика B-52. Предварительно, погибли восемь человек, находившихся на борту самолета.

Об этом сообщают ABC News и Associated Press.

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник, 15 июня. Самолет разбился на территории авиабазы Эдвардс вскоре после взлета в пустыне Мохаве на юге Калифорнии. На этой базе регулярно проводятся испытательные полеты новых самолетов, а также проверяются экспериментальные разработки.

Спасательные подразделения мгновенно прибыли на место падения, сейчас специалисты пытаются стабилизировать ситуацию. Причина аварии на данный момент выясняется, а детали не разглашаются.

По данным ВВС США, «предварительные данные свидетельствуют о том, что выжить в этой аварии не удалось». Официальные лица подтвердили сложность ситуации. Операция по ликвидации последствий продолжается.

Эксперт по авиационной безопасности Джефф Гузетти предположил, что системы управления были неправильно настроены после технического обслуживания, произошла аварийная неисправность двигателя или отказ оборудования, которое тестировали.

«Я считаю, что это, безусловно, была проблема с управляемостью. Касательно того, было ли это связано с отказом двигателя, неисправностью системы управления полетом или сбоем какого-то нового испытательного устройства, я не уверен», – сказал Гузетти.

После авиакатастрофы аэродром оставался закрытым, а все направлявшиеся туда самолеты перенаправляли на другие аэродромы. Выдача некоммерческих пропусков для посетителей базы была приостановлена, «чтобы объект мог полностью сосредоточиться на операциях по ликвидации чрезвычайной ситуации».

Как известно, вчера, 15 июня, в россии во время учебно-тренировочного полета разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 после отказа двигателя.

А накануне в США разбился самолет с парашютистами, в результате чего погибли 12 человек.

Напомним, весной в оккупированном Крыму разбился российский самолет Ан-26, в результате чего погибли все 29 военных, находившихся на борту.

Также ранее в Южной Корее разбился военный вертолет AH-1S Cobra во время тренировочного полета, пилоты погибли.

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