Во Франции разбился самолет с парашютистами, более 10 погибших

В воскресенье, 28 июня, во французском Томблене разбился гражданский самолет, перевозивший парашютистов. В результате авиакатастрофы погибли все одиннадцать человек, находившихся на борту.

Об этом сообщают BFMTV и L’Est Républicain со ссылкой на местные власти департамента Мёрт и Мозель.

Как отмечается, самолет Pilatus PC-6, зарегистрированный в Германии, упал на дорогу рядом с супермаркетом. Авария произошла вскоре после взлета вблизи города Нанси.

В результате авиакатастрофы погибли все 11 человек, находившихся на борту. Среди жертв – пилот, инструкторы и пассажиры. Вероятно, жертвами также стали медсестры-фрилансеры из Нанси, которые должны были впервые прыгать с парашютом, а также пять инструкторов и опытный пилот.

По данным СМИ, на место авиакатастрофы были направлены значительные ресурсы экстренной помощи и установлен периметр безопасности. Ожидается, что туда также прибудет министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

По предварительным данным, три человека успели выпрыгнуть из самолета. Причины катастрофы устанавливаются.

Полиция призвала граждан избегать района улицы Сальвадора Альенде и не заходить туда, чтобы обеспечить свободный доступ для экстренных служб и правоохранительных органов к месту катастрофы.

Напомним, в Хмельницкой области сотрудники Госбюро расследований и прокуратуры начали расследование обстоятельств авиакатастрофы военного самолета Су-24М, в результате которой 16 июня погибли двое пилотов. Сейчас специалисты расшифровывают данные бортового самописца машины.

Перед этим в американском штате Калифорния произошла авиакатастрофа во время испытательного полета бомбардировщика B-52. Погибли восемь человек, находившихся на борту самолета.

Также недавно в США разбился самолет с парашютистами, в результате чего погибли 12 человек.

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