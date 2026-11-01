ГПСУ сообщила о снижении активности российских диверсантов на границе

Активность российских диверсионно-разведывательных групп на северной границе Украины существенно снизилась. В то же время россияне продолжают предпринимать попытки проникновения на украинскую территорию, в частности в пределах Черниговской и Сумской областей.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, российские диверсионно-разведывательные группы пытаются попасть на территорию Украины, чтобы изучать построение обороны, атаковать позиции украинских защитников и минировать местность.

«За последнее время активность российских диверсионно-разведывательных групп в целом существенно снизилась, но в последнее время в пределах Черниговской и Сумской областей они в определенный период проявляли такую активность», – отметил Демченко.

Представитель ГПСУ также рассказал, что ранее россияне использовали проникновение диверсионных групп для проведения информационных операций. В частности, они распространяли заявления о якобы захвате украинских территорий или установлении контроля над ними.

В качестве примера Демченко привел случаи в Черниговской области, когда российские диверсанты проникали на украинскую территорию и устанавливали там флаги, пытаясь представить такие действия как военную победу. На самом деле это было частью информационной кампании россии.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что в октябре российская армия потеряла 54 400 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными, что стало рекордным месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. В то же время Силы обороны Украины освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить.

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