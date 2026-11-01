Премьер Польши выступил с заявлением из-за событий вокруг Конституционного трибунала

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного трибунала. Он раскритиковал действия партии «Право и справедливость» (PiS), а также бывшего президента Анджея Дуды и действующего главы государства Кароля Навроцкого.
Об этом Туск заявил во время речи, которую передает польское агентство PAP.
По словам Туска, Сейм Польши избрал новых судей Конституционного трибунала. Они принесли присягу, однако президент ее не принял. В то же время председатель суда Богдан Свенчковский не позволил им приступить к исполнению своих обязанностей.
«Когда после многих недель терпеливого ожидания они решили приступить к исполнению своих обязанностей, на них напали», – заявил премьер.
Он подчеркнул, что в отдельных вопросах компромисс невозможен. По словам Туска, политическим силам и обоим президентам предлагали резолюции и законодательные инициативы, которые должны были помочь совместно восстановить верховенство права. Однако все эти попытки, как утверждает глава правительства, были заблокированы президентом и PiS.
Туск также заявил, что Конституционный трибунал в форме, которую ему придала PiS, не является настоящим судом.
«Нападение на суд и его судей является очередным этапом в процессе разрушения верховенства права в Польше партией PiS и президентами Анджеем Дудой и Каролем Навроцким», – сказал он.
Премьер добавил, что демократическое государство должно быть сильным и способным обеспечивать правосудие. Он также выразил непонимание действий политиков и активистов PiS и «Конфедерации», которые, по его словам, участвуют в противостоянии вокруг суда.
Напомним, конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши обострился после объявления о временном отстранении от должности председателя учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, а генпрокурор Вальдемар Журек подал ходатайство о снятии с них иммунитета.
Из-за этих событий и действий по смене руководства трибунала послы Польши в Китае и Румынии, Якуб Кумох и Павел Солох, объявили о своей отставке.
На фоне политического противостояния в ночь на 31 октября под зданием трибунала произошли беспорядки, во время которых полиция задержала четырех человек.
Впоследствии министр юстиции и генпрокурор Вальдемар Журек заявил, что ожидает от прокуратуры реакции на действия президента Кароля Навроцкого во время его ночного проникновения в здание трибунала.
Тем временем бывший премьер-министр Польши и лидер политического объединения «Развитие плюс» Матеуш Моравецкий предложил выразить вотум недоверия правительству Дональда Туска.
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