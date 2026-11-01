Премьер Польши выступил с заявлением из-за событий вокруг Конституционного трибунала

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного трибунала. Он раскритиковал действия партии «Право и справедливость» (PiS), а также бывшего президента Анджея Дуды и действующего главы государства Кароля Навроцкого.

Об этом Туск заявил во время речи, которую передает польское агентство PAP.

31 октября 2026, 21:58 «Их место на свалке истории»: экс-премьер Польши предложил вынести Туску вотум недоверия В Польше было предложено инициировать вотум недоверия кабинету министров премьера Дональда Туска и сформировать новое техническое правительство.

По словам Туска, Сейм Польши избрал новых судей Конституционного трибунала. Они принесли присягу, однако президент ее не принял. В то же время председатель суда Богдан Свенчковский не позволил им приступить к исполнению своих обязанностей.

«Когда после многих недель терпеливого ожидания они решили приступить к исполнению своих обязанностей, на них напали», – заявил премьер.

Он подчеркнул, что в отдельных вопросах компромисс невозможен. По словам Туска, политическим силам и обоим президентам предлагали резолюции и законодательные инициативы, которые должны были помочь совместно восстановить верховенство права. Однако все эти попытки, как утверждает глава правительства, были заблокированы президентом и PiS.

Туск также заявил, что Конституционный трибунал в форме, которую ему придала PiS, не является настоящим судом.

«Нападение на суд и его судей является очередным этапом в процессе разрушения верховенства права в Польше партией PiS и президентами Анджеем Дудой и Каролем Навроцким», – сказал он.

Премьер добавил, что демократическое государство должно быть сильным и способным обеспечивать правосудие. Он также выразил непонимание действий политиков и активистов PiS и «Конфедерации», которые, по его словам, участвуют в противостоянии вокруг суда.

Напомним, конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши обострился после объявления о временном отстранении от должности председателя учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, а генпрокурор Вальдемар Журек подал ходатайство о снятии с них иммунитета.

Из-за этих событий и действий по смене руководства трибунала послы Польши в Китае и Румынии, Якуб Кумох и Павел Солох, объявили о своей отставке.

На фоне политического противостояния в ночь на 31 октября под зданием трибунала произошли беспорядки, во время которых полиция задержала четырех человек.

Впоследствии министр юстиции и генпрокурор Вальдемар Журек заявил, что ожидает от прокуратуры реакции на действия президента Кароля Навроцкого во время его ночного проникновения в здание трибунала.

Тем временем бывший премьер-министр Польши и лидер политического объединения «Развитие плюс» Матеуш Моравецкий предложил выразить вотум недоверия правительству Дональда Туска.

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