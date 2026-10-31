ПВО обезвредила 105 российских дронов во время ночной атаки

В ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину 134 ударными беспилотниками различных типов, в том числе дронами Shahed, «Гербера» и беспилотниками-имитаторами «Пародия». Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 105 вражеских БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Противник начал атаку в 18:00 30 октября. Для ударов россия использовала 134 беспилотника, среди которых 72 были реактивными Shahed. Дроны запускали из российских Орла, Курска, Шаталово и Миллерово, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма, в частности из района Гвардейского.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинские защитники уничтожили или подавили 105 вражеских беспилотников, в том числе 49 реактивных Shahed. На момент публикации сводки несколько ударных дронов еще находились в воздухе.

В то же время зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 20 локациях. Еще в десяти локациях упали обломки сбитых беспилотников.

Напомним, вечером 30 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В столице зафиксировали три попадания в один из объектов критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что в тот же день оккупанты нанесли новые удары по железнодорожному вокзалу в Днепре.

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