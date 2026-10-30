В Днепре возросло число жертв в результате удара россиян по вокзалу

Общество
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В Днепре умер 40-летний мужчина, получивший ранения во время российского удара по железнодорожному вокзалу. Число погибших возросло до 15.
Фото Дніпропетровська ОВА

В Днепре количество погибших в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в четверг, 29 октября, возросло до 15.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

Как отмечается, в больнице скончался 40-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время вражеского удара. Медики до последнего боролись за жизнь пострадавшего, однако полученные им ранения оказались слишком тяжелыми.

Таким образом, количество жертв российской атаки на железнодорожный вокзал в Днепре возросло до 15 человек.

Напомним, российские войска днем 29 октября атаковали реактивным беспилотником гражданский электропоезд на железнодорожном вокзале в Днепре. Ранее сообщалось о 14 погибших и 14 раненых в результате российского удара.

В Укрзализныце заявили, что пересмотрят все протоколы безопасности на вокзалах, станциях и в поездах, чтобы выяснить, как усилить защиту пассажиров во время российских атак. Решение было принято после удара по вокзалу в Днепре.

А вечером того дня российские войска атаковали беспилотником общежитие одного из профессионально-технических училищ в Днепре. В результате удара есть пострадавшие.

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