Российский удар по Чернигову: количество пострадавших снова увеличилось

Национальная безопасность
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Количество пострадавших в результате российского удара по центру Чернигова увеличилось до 31 человека, сообщили в Патрульной полиции.
Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в результате российского удара по центру Чернигова 29 октября увеличилось до 31 человека.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Двое погибших, 31 травмированный – последствия вражеского обстрела Чернигова. Среди пострадавших 4 детей», – написал он.

Он также поблагодарил патрульных и представителей всех экстренных служб, которые работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, в четверг, 29 октября, российские войска ударили дронами по центральной части Чернигова, убив двоих подростков. Также сообщалось о 23 раненых. В Чернигове 30 октября объявили Днем траура.

Кроме того, оккупанты днем 29 октября атаковали реактивным беспилотником гражданский электропоезд на железнодорожном вокзале в Днепре. Известно о 14 погибших, есть раненые.

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