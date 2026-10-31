Еврокомиссия запускает процедуру выделения Украине еще 45 млрд евро кредита

Европейская комиссия предложила механизм, который позволит странам Евросоюза утвердить выделение Украине оставшихся 45 млрд евро кредита. Средства планируют предоставить до конца 2027 года, причем большую часть финансирования направят на развитие украинской оборонной промышленности.

Об этом сообщает Reuters.

2 октября 2026, 14:05 Стоит готовиться к худшему: почему Украина рискует не закрыть бюджетный дефицит Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, от чего зависит закрытие бюджетного дефицита Украины и почему государству стоит готовиться к задержкам или нехватке международного финансирования.

Ранее ЕС согласовал для Украины кредитную программу общим объемом 90 млрд евро до конца 2027 года. Половину этой суммы планировали выплатить в 2026 году.

30 октября Еврокомиссия предложила процедуру, согласно которой государства-члены должны утвердить предоставление второй части кредита – 45 млрд евро, что составляет около 50,4 млрд долларов.

В то же время Еврокомиссия положительно оценила стратегию использования средств, представленную Украиной. Согласно ей, финансирование распределят следующим образом:

13,3 млрд евро – на поддержку государственного бюджета Украины;

31,7 млрд евро – на развитие украинской оборонной промышленности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложенный механизм должен обеспечить Украине предсказуемое финансирование и помочь поддерживать работу основных государственных служб.

«Этим предложением мы обеспечиваем Украине столь необходимую предсказуемость и помогаем поддерживать работу основных государственных служб», – подчеркнула она.

Лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро в конце 2025 года. Средства привлекли за счет совместных заимствований Евросоюза после того, как странам-членам не удалось достичь согласия по вопросу использования замороженных российских активов.

Напомним, Европейский Союз призывает страны «Группы семи» и других партнеров увеличить финансовую поддержку Украины в 2027 году. По прогнозу Еврокомиссии, союзники Киева за пределами ЕС пока пообещали предоставить лишь 4 млрд евро помощи, тогда как в этом году ожидается 19 млрд евро.

Также 26 октября сообщалось, что Совет Европейского Союза 26 октября принял пакет из восьми решений, которые позволяют использовать 4,7 млрд евро из Европейского фонда мира для частичного возмещения государствам-членам расходов на военную помощь, которую они уже предоставили Украине.

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