Германия продлила временную защиту для украинцев до 2028 года

Общество
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Германия продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. Для вновь прибывших мужчин призывного возраста будут действовать дополнительные требования для получения статуса.
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Германия продлила действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. В то же время для новоприбывших украинцев мужского пола призывного возраста ввели дополнительные требования для получения этого статуса.

Об этом сообщает правительственный вестник Германии Bundesgesetzblatt.

Соответствующие изменения в постановление о пребывании украинцев в стране внесло Министерство внутренних дел Германии. Новые правила вступили в силу 9 октября 2026 года.

Согласно им, новоприбывшие мужчины призывного возраста для получения временной защиты должны предоставить один из двух документов:

  • подтверждение выполнения воинских обязанностей и законного выезда из Украины;
  • документы, удостоверяющие, что мужчина не подлежит мобилизации.

При отсутствии одного из этих документов новоприбывшие мужчины призывного возраста не смогут получить временную защиту в Германии.

Как известно, ранее Европейский Союз официально пролонгировал срок действия временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года. В то же время обязательным требованием для сохранения этого статуса отныне является пребывание на воинском учете и выполнение воинского долга.

Напомним, недавно Австрия изменила правила временной защиты для украинцев. Нововведения касаются перехода на обычные виды на жительство, выполнения воинских обязанностей и возможности получать защиту сразу в нескольких странах ЕС.

А правительство Дании намерено ужесточить требования относительно выдачи видов на жительство беженцам из Украины. Новые правила могут применить к новоприбывшим лицам из 14 украинских регионов, которые в Копенгагене классифицируют как менее пострадавшие от военных действий.

Из инфографики «Слово и дело» можно узнать, какие страны первыми ограничили предоставление временной защиты военнообязанным украинцам.

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