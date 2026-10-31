СМИ сообщили, что Кравченко пересек границу «по звонку из Киева», в ГПСУ – отрицают

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко якобы смог выехать из Украины только после «звонка из Киева». В ведомстве назвали эту информацию ложной и абсурдной.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «Укринформу» и Суспільному.

15 сентября 2026, 18:48 Кто разрешает топ-чиновникам выезжать в зарубежные командировки во время военного положения Выезд чиновников за границу во время военного положения. Кто и кому дает разрешение в соответствии с украинским законодательством – на инфографике «Слово и дело».

Кравченко, по словам Демченко, пересекал границу ночью 14 сентября 2026 года через пункт пропуска «Шегини» во Львовской области. Во время оформления он предоставил документы о служебной командировке, дававшие ему законные основания для выезда из Украины.

В то же время в базе данных пограничников сработало поручение уполномоченного государственного органа с индексом «И» – информирование. Оно предусматривало уведомление инициатора поручения о пересечении границы соответствующим лицом.

«По определенному алгоритму действий инициатора поручения сразу уведомили по телефону о выезде из Украины этого человека. Добавлю, что это поручение не предусматривает запрета выезда человека, а лишь информирование инициатора», – объяснил спикер ГПСУ.

Он также отметил, что никаких предостережений относительно выезда Кравченко от инициатора поручения не поступало. Других распоряжений, которые ограничивали бы право бывшего генпрокурора на пересечение границы, пограничники не получали.

Демченко добавил, что уполномоченные государственные органы знают алгоритм действий пограничников в случаях, когда речь идет о запрете выезда, розыске или необходимости дополнительно проверить законные основания для пересечения границы.

«В этом случае запрета не было, а соответственно, действовали и пограничники. Когда ограничения от уполномоченных органов указаны в системе, лицо на выезд не допускается», – подытожил спикер.

Ранее журналист-расследователь «Украинской правды» Михаил Ткач со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что при попытке выехать из Украины 14 сентября в пункте пропуска «Шегини» у Руслана Кравченко забрали паспорт и долгое время не возвращали.

По словам собеседников издания, причиной стала отметка от НАБУ и САП в базе пограничников. Впоследствии, как утверждали источники журналистов, правоохранители «получили звонок из Киева», после чего Кравченко выпустили за границу в Вену.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада поддержала увольнение Кравченко с должности генпрокурора, однако он оставался работником Офиса ГПУ.

Накануне отставки экс-чиновник заявил, что покинул Украину и находится в служебной командировке.

Срок командировки закончился 18 сентября, однако 21 сентября Кравченко на работе не появился, а затем написал заявление об окончательном увольнении из органов прокуратуры.

Впоследствии журналисты-расследователи выяснили, что после выезда из страны Руслан Кравченко вместе с женой официально зарегистрировался в Вене (Австрия).

Ранее Кравченко заявил, что в Австрию якобы отправили сотрудников ГУР МО для совершения в отношении него «насильственных действий». В Национальном антикоррупционном бюро назвали это заявление Кравченко попыткой гарантировать себе защиту и убежище в стране пребывания.

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