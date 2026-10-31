Трамп назвал «глупыми людьми» тех, кто хотел введения санкций против рф

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сторонников усиления санкций против россии, назвав их «глупыми людьми». Он заявил, что такие ограничения могли бы помешать освобождению американца Стивена Хаббарда, которого удерживали в российской тюрьме.
Об этом Трамп сказал во время выступления, трансляцию которого вел Белый дом.
Американский президент заявил, что считает «глупыми людьми» тех, кто хотел, чтобы он усилил санкции против рф.
«Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против россии», – заявил американский президент.
По его словам, в Москве лишь смеются над такими ограничениями.
Трамп объяснил свою позицию ситуацией со Стивеном Хаббардом. Он отметил, что было бы странно одновременно просить российского президента владимира путина освободить американца и вводить новые санкции против рф.
Как известно, 74-летний Стивен Хаббард – бывший учитель из Мичигана. В апреле 2022 года российские военные захватили его в Украине. Впоследствии российские власти осудили мужчину за якобы наемничество на стороне Украины. США признали его незаконно удерживаемым. Хаббарда освободили 21 октября во время визита спецпосланника Трампа Стива Виткоффа в Санкт-Петербург.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкционное давление на Кремль может помешать достижению договоренностей, подчеркнув необходимость сохранить условия для переговоров с путиным.
Перед этим, игнорируя призывы сенаторов применить санкции по «закону Линдси Грэма», Трамп отложил введение пошлин против ключевых покупателей российских энергоресурсов.
Взамен глава Белого дома объявил о соглашении с рф по поставкам дизельного топлива, объяснив это стремлением снизить цены на него внутри США.
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