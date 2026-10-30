Лев XIV стал первым Папой Римским, проголосовавшим на выборах в США

Папа Римский Лев XIV стал первым понтификом, принявшим участие в выборах в США. Он направил бюллетень по почте в Чикаго, где родился, для голосования на промежуточных выборах в Конгресс.
Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.
Там подтвердили, что Лев XIV воспользовался своим правом голоса как гражданин США и проголосовал по почте. В Ватикане также отметили, что во время проживания в Перу понтифик голосовал всякий раз, когда имел такую возможность.
«Святой Отец убежден, что граждане имеют право и обязанность участвовать в демократических процессах», – говорится в заявлении.
Историк Майкл Уолш, исследовавший историю папства, в комментарии CNN сообщил, что Лев XIV стал первым понтификом, принявшим участие в американских выборах, и, вероятно, первым главой Католической церкви, проголосовавшим на светских демократических выборах.
«Не думаю, что Папы когда-либо раньше голосовали на демократических выборах», – отметил он.
Напомним, промежуточные выборы в США определят, какая партия будет контролировать Конгресс в течение следующих двух лет. На них переизбирают всех членов Палаты представителей и часть сенаторов. По последним данным, более 43 млн американцев досрочно проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс, а основной день голосования назначен на 3 ноября.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выплатить по 5 тысяч долларов всем совершеннолетним гражданам, если республиканцы удержат контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам ноябрьских промежуточных выборов. А деньги на эту инициативу, по его словам, могут взять из поступлений от таможенных пошлин и других государственных доходов.
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