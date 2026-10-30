Лев XIV стал первым Папой Римским, проголосовавшим на выборах в США

Папа Римский Лев XIV стал первым понтификом, принявшим участие в выборах в США. Он направил бюллетень по почте в Чикаго, где родился, для голосования на промежуточных выборах в Конгресс.

Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

23 октября 2026, 04:58 Проигрыш республиканцев на промежуточных выборах не остановит Трампа во внешней политике – Politico Промежуточные выборы в США вряд ли существенно ограничат полномочия Трампа на международной арене. Он может потерять поддержку Конгресса, однако это не остановит его от принятия противоречивых решений.

Там подтвердили, что Лев XIV воспользовался своим правом голоса как гражданин США и проголосовал по почте. В Ватикане также отметили, что во время проживания в Перу понтифик голосовал всякий раз, когда имел такую ​​возможность.

«Святой Отец убежден, что граждане имеют право и обязанность участвовать в демократических процессах», – говорится в заявлении.

Историк Майкл Уолш, исследовавший историю папства, в комментарии CNN сообщил, что Лев XIV стал первым понтификом, принявшим участие в американских выборах, и, вероятно, первым главой Католической церкви, проголосовавшим на светских демократических выборах.

«Не думаю, что Папы когда-либо раньше голосовали на демократических выборах», – отметил он.

Напомним, промежуточные выборы в США определят, какая партия будет контролировать Конгресс в течение следующих двух лет. На них переизбирают всех членов Палаты представителей и часть сенаторов. По последним данным, более 43 млн американцев досрочно проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс, а основной день голосования назначен на 3 ноября.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выплатить по 5 тысяч долларов всем совершеннолетним гражданам, если республиканцы удержат контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам ноябрьских промежуточных выборов. А деньги на эту инициативу, по его словам, могут взять из поступлений от таможенных пошлин и других государственных доходов.

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