Украина созывает Совбез ООН после ударов по Днепру, Чернигову и Кременчугу

Политика
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Украина созывает срочное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций из-за усиления атак со стороны россии.
Фото: Sipa USA

Украина из-за массированных российских атак на Днепр, Кременчуг и Чернигов направила запрос о созыве срочного заседания Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник в соцсетях.

Чиновник сообщил, что подписал письмо на имя председателя Совета Безопасности ООН о созыве чрезвычайного заседания Совета Безопасности относительно «новой волны варварских атак» россии против мирных жителей Украины.

Силы ПВО ночью сбили три ракеты и 96 дронов, которыми россия атаковала УкраинуВ ночь на 30 октября россияне запустили по Украине баллистические и авиационные ракеты, а также 113 ударных дронов. ПВО обезвредила 99 вражеских воздушных целей.

«В свете последних варварских зверств россии против украинских гражданских в Днепре, Чернигове и Кременчуге, где российские ракеты намеренно истребили 20 украинцев и ранили десятки других, мы созываем срочное заседание Совета Безопасности ООН. Изгоните Россию», – написал Мельник.

О дате проведения заседания чиновник не сообщил.

Напомним, в течение 29 октября российская федерация ударила по электропоезду в Днепре. Там погибли 15 человек, еще более 10 госпитализированы. Также оккупанты атаковали Чернигов, где погибли две девочки-подростка, а еще 35 человек пострадали, восьмеро из них – в больницах.

А в результате российской атаки по Кременчугу на Полтавщине трое жертв, пострадали 32 человека, из которых девять госпитализированы.

Уже сегодня, 30 октября, войска рф атаковали Украину баллистическими ракетами, четырьмя авиационными ракетами, а также 113 ударными беспилотниками различных типов.

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