Апелляция пересмотрит заочный приговор пособнику по делу кропивницкой экс-прокурора

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобы на приговор, которым заочно к 6 годам лишения свободы приговорили Сергея Левина по обвинению в пособничестве в получении неправомерной выгоды. Недавно по этому делу из-за истечения сроков давности закрыли производство в отношении бывшей начальницы отдела прокуратуры Кировоградской области Светланы Клюкиной.

Такое решение 26 октября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным Левина в пособничестве в получении неправомерной выгоды. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях государственной, коммунальной и частной собственности, сроком на 3 года и с конфискацией всего имущества, находящегося в его собственности. Сам обвиняемый и его защитник подали апелляционные жалобы.

«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам на приговор Высшего антикоррупционного суда от 18 сентября 2026 года. Установить участникам судебного производства срок для подачи возражений на апелляционную жалобу и новых доказательств до 6 ноября 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, по версии обвинения, в 2016 году начальница отдела процессуального руководства прокуратуры Кировоградской области Светлана Клюкина по предварительному сговору с физическим лицом Сергеем Левиным требовала и получила неправомерную выгоду в сумме 6800 долларов за отзыв апелляции по уголовному делу. Кроме того, детективы установили факт подделки и хищения официальных документов.

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