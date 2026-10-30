Российские аэропорты в очередной раз ограничивают полеты из-за угрозы дронов

Вечером 29 октября и в ночь на 30 октября в Москве из-за угрозы атаки беспилотников вводили ограничения на работу всех четырех аэропортов. Часть рейсов перенаправили в другие города. Ограничения также коснулись аэропортов Ярославля, Пензы и Саратова.

Об этом сообщает российская «Росавиация» и Telegram-канал Astra.

27 октября 2026, 14:45 Более 200 часов простоя: как БПЛА закрывали московские аэропорты в октябре В октябре четыре московских аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – суммарно не работали более 207 часов из-за атак дронов и закрытия неба над рф. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». В ведомстве объясняли такие меры необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Впоследствии «Росавиация» сообщила, что «Шереметьево» частично возобновило работу и принимало и отправляло рейсы по согласованию с соответствующими органами. Однако затем ограничения снова ввели. Аналогичная ситуация была в «Домодедово».

Также временно ограничивали работу аэропорта Ярославля (Туношна), а около часа ночи – аэропортов Пензы и Саратова.

По информации Telegram-канала Astra со ссылкой на Flightradar24, в определенный момент над Москвой практически не было гражданских самолетов. Среди немногих бортов отслеживался VIP-самолет специального летного отряда «россия», который базируется во «Внуково» и используется для перевозки чиновников высокого ранга.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин с 22:00 сообщал о якобы сбитых беспилотниках. В общей сложности он заявил об уничтожении 38 БпЛА.

Напомним, накануне в Москве и области объявляли об атаке БПЛА. Из-за угрозы беспилотников в трех аэропортах вводили временные ограничения на вылет и посадку, а два рейса из Турции направили на альтернативные аэродромы.

Отметим, «Слово и дело» подсчитало, сколько раз и на какой срок в октябре полностью прекращали работу московские аэропорты из-за атак дронов.

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