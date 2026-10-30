В Польше хотят усложнить получение гражданства: какие изменения предлагает правительство

В Польше планируют ужесточить требования к иностранцам, претендующим на гражданство. Среди предложений – более длительный срок проживания в стране, экзамен на знание Польши и повышение требований к владению языком с уровня B1 до B2.

Об этом сообщает RMF24.

19 июня 2023, 18:20 Какие страны разрешают иметь двойное гражданство, а какие его не признают В 130 странах мира разрешено двойное гражданство. Еще 58 государств, среди которых Украине, его не признают. Больше – на инфографике.

Соответствующий законопроект обнародовали накануне. В правительстве объясняют необходимость изменений тем, что за последние годы Польша превратилась из страны эмиграции в государство, принимающее значительное количество иностранцев. Особенно заметно этот процесс усилился после 2014 года, в частности из-за войны в Украине.

Действующий закон о гражданстве приняли еще в 2009 году. Теперь правительство считает его нормы устаревшими и предлагает обновить процедуру получения гражданства.

В частности, иностранцам могут предъявить следующие требования:

дольше легально проживать в Польше перед подачей заявления (конкретный срок пока не определили);

сдать экзамен на знание страны;

подтвердить знание польского языка на уровне B2 вместо нынешнего B1;

подать декларацию о верности Польше;

подтвердить налоговое резидентство и наличие центра жизненных интересов в стране;

предоставить доказательства законного дохода и права на жилье.

Также законопроект предусматривает обязательный отказ в гражданстве, если заявитель представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку. Основаниями могут быть обвинительный приговор, отдельные виды наказаний, предоставление ложных сведений или поддельных документов.

Отдельно правительство предлагает разрешить отменять решения о предоставлении или восстановлении гражданства даже спустя много лет после его принятия. Это будет касаться случаев, когда выяснится, что человек получил польский паспорт путем мошенничества, в частности используя поддельные документы или скрывая важную информацию.

Рассмотреть законопроект польский Совет министров планирует в четвертом квартале 2026 года. Пока речь идет именно о предложениях, а не об уже принятых изменениях.

Напомним, в Аргентине стартует программа предоставления гражданства за инвестиции. Богатые иностранцы смогут получить паспорт страны через финансовый взнос или покупку государственных облигаций; старт приема заявок запланирован на четвертый квартал 2026 года.

Кроме того, ранее отмечалось, что Австрия обновила правила временной защиты для граждан Украины. Изменения охватывают процедуру перехода на стандартные виды на жительство, выполнение воинской обязанности и запрет на одновременное получение защиты в нескольких государствах ЕС.

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