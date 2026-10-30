Гуманитарная миссия в Олешках: для эвакуации горожан подготовили 25 автобусов

Для жителей временно оккупированных войсками россии Олешек подготовили гуманитарную помощь, 25 автобусов на 750 мест и кареты скорой помощи для эвакуации маломобильных людей.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что организация мероприятий в рамках миссии проходит на высоком уровне. Для жителей Олешек везут гуманитарную помощь, которую должны доставить прежде всего пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям населения.

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«Находимся в Армянске. Здесь работаем с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой и координируем дальнейшие действия в рамках этой миссии. Наша главная задача – обеспечить, чтобы эта помощь дошла до каждого человека, который в ней нуждается. Также подготовлено 25 автобусов на 750 мест и скорые помощи для маломобильных», – подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный ВР по правам человека отметил: для каждого, кто желает покинуть Олешки, будет предоставлена возможность безопасно выехать. В то же время те, кто принял решение остаться, могут остаться и получат всю необходимую гуманитарную поддержку.

«Сейчас не менее важно соблюдать режим тишины обеими сторонами. Отдельная благодарность нашим Силам Обороны Украины. Мы продолжаем работать», – написал Лубинец.

Напомним, накануне Дмитрий Лубинец заявил, что маршруты для гуманитарной миссии в временно оккупированные Олешки на Херсонщине уже разминированы. Гуманитарный конвой готов к отправке, его ждут возле центральной больницы города.

Как известно, 23 октября первая леди США Мелания Трамп заявила о достижении договоренности между Украиной и россией относительно перемирия в районе временно оккупированных Олешек на Херсонщине для проведения гуманитарной операции.

Тем временем военные сообщают, что войска российской федерации могут готовить наступление на Херсонском направлении, используя гуманитарное перемирие, которое длится в связи с миссией в оккупированных Олешках.

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