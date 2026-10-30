Латвия впервые возглавит Совбез ООН: среди приоритетов – война в Украине

В ноябре 2026 года Латвия впервые за свою историю будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Одним из главных приоритетов страны станет ситуация в Украине и противодействие российской пропаганде.

Об этом рассказала пресс-секретарь постоянного представительства Латвии при ООН в Нью-Йорке Сигне Знотиня-Знота, пишет Delfi.

По словам посла Латвии при ООН Саниты Павлюты-Десландес, председательство дает стране возможность активнее приобщаться к работе Совета Безопасности, отстаивать собственные интересы и ценности и привлекать внимание международного сообщества к важным вопросам.

Помимо ситуации в Украине, среди приоритетов латвийского председательства будут вызовы и возможности, связанные с новыми технологиями.

В Латвии подчеркивают, что работа в Совете Безопасности ООН должна помогать укреплять безопасность страны. В частности, этого стремятся достичь через поддержку Украины и противодействие попыткам россии оправдать свою агрессию.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы война россии против Украины оставалась одним из важнейших вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить нормализации российской агрессии против Украины, опровергать российскую пропаганду и ложь и разъяснять международному сообществу империалистические цели россии и глобальные последствия ее действий», – заявила Павлюта-Десландес.

Латвия завершит очередную последовательность председательств европейских стран в Совете Безопасности ООН после Дании, Франции и Греции.

Хотя председательство преимущественно имеет процедурный характер, оно дает стране возможность влиять на организацию работы Совета и лучше понимать процессы принятия международных решений.

Напомним, ранее Комиссия ООН квалифицировала систематические атаки россии на энергетику и гражданские объекты Украины как военные преступления и преступления против человечности.

Кроме этого, ООН подготовила программу зимней помощи для 2,1 млн граждан Украины, из которых около 84% – жители 50-километровой зоны вдоль линии фронта.

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