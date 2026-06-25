Курс Bitcoin обвалился до самого низкого уровня за 20 месяцев

Курс криптовалюты Bitcoin опустился до самого низкого уровня за последние 20 месяцев, пробив отметку $60 000 на фоне массовой распродажи рисковых активов.

Об этом пише Financial Times.

17 апреля 2026, 16:07 От 25 гривен до 17 миллионов: у кого из нардепов больше всего сбережений в крипте Криптовалюта в декларациях народных депутатов. Больше всего криптовалюты у слуги народа Ивана Юнакова. Подробнее о других – на инфографике.

В среду цена биткоина снижалась до $59 023, что примерно на 5,4% меньше предыдущих показателей. Это самый низкий уровень с октября 2024 года. Рынок реагирует на падение акций технологических компаний и общее ухудшение инвесторских настроений.

Аналитики отмечают, что инвесторы переориентируются с криптовалют на акции, связанные с искусственным интеллектом, что усиливает давление на цифровые активы. Дополнительным фактором стала неопределенность относительно монетарной политики США, где ожидания повышения ставок снижают аппетит к риску.

Специалисты также указывают, что традиционная связь между криптовалютами и фондовым рынком в последнее время ослабевает. Несмотря на отдельные ралли на рынке акций, биткоин и другие токены не демонстрируют восстановления.

Среди причин – снижение интереса со стороны розничных инвесторов, которые ранее активно поддерживали крипторынок. Сейчас они чаще направляют капитал в волатильные акции, связанные с ИИ-сектором.

Эксперты также отмечают отсутствие сильных рыночных катализаторов. В США до сих пор не принято ключевое законодательство по цифровым активам, в частности Clarity Act, который сталкивается с политическим сопротивлением.

Напомним, в этом месяце курс Bitcoin уже падал ниже 60 тысяч долларов, однако затем немного восстановил свои позиции.

Также сообщалось, что Китай готовит масштабный коммерческий запуск цифрового юаня, что может кардинально изменить правила трансграничных платежей. Новая финансовая система призвана ослабить позиции доллара и помочь Пекину усилить свое экономическое влияние на страны-партнеры в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

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